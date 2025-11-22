El entrenador del LAFC, Steve Cherundolo, no está preocupado por su legado en la MLS

Cuando Steve Cherundolo fue contratado como entrenador del LAFC no sabía cuánto tiempo se quedaría.

Él lo sabe ahora.

Cherundolo anunció en abril que esta temporada, la cuarta con el club, sería la última. Y el final de esa temporada finalmente está a la vista de cara al partido de playoffs del sábado en Vancouver.

“Sí, por supuesto que parece real”, dijo Cherundolo la semana pasada.

Es bastante real que Cherundolo esté entrenando no sólo para hacer historia sino también para extender su tiempo con LAFC. Una derrota en Vancouver o en la final de la Conferencia Oeste pondrá fin a la temporada y al tiempo de Cherundolo con el equipo.

Sin embargo, dos victorias lo llevarían al partido de campeonato el próximo mes, convirtiéndolo en apenas el segundo entrenador en llevar a un equipo a tres finales de la Copa MLS en sus primeras cuatro temporadas en la liga.

Denis Bouanga (99) y LAFC celebran después de derrotar al Club América en un partido de play-in de la Copa Mundial de Clubes en el Estadio BMO. (Allen J. Schaben/Los Angeles Times)

“Realmente no me preocupa”, dijo Cherundolo sobre su legado. “Me preocupa ganar juegos, más importante aún el siguiente. Simplemente lo tratas de esa manera todo el tiempo. Y luego, cuando terminas, puedes estar feliz con ese resultado”.

Independientemente de cómo termine esto, el lugar de Cherundolo en la historia de la MLS está asegurado. Es el único entrenador en ganar un título de la MLS y un Supporter’s Shield en su primera temporada y tuvo la mayor cantidad de victorias (29), la mayor cantidad de puntos (96) y el mejor porcentaje de victorias en 50 juegos que cualquier entrenador en la historia de la liga.

También ganó una Copa Abierta de Estados Unidos y llevó a su equipo a la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Al vencer al Club América de México en un partido de repechaje este año, le valió a su equipo un bono de 10 millones de dólares al clasificarse para la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

Nada mal para un tipo cuyo único trabajo directivo anterior con un equipo senior fue una temporada de 6-23-3 con Las Vegas Lights, entonces filial de LAFC en el campeonato de segunda división de la USL.

“Ha sido realmente especial”, dijo el copresidente del LAFC, Larry Freedman, sobre el mandato de Cherundolo. “Nunca se sabe hasta que la persona está en el asiento haciendo el trabajo, tomando las decisiones.

“Este es un juego de centímetros. Así que obtienes una gran mente futbolística y un muy buen tipo, un buen ser humano, y tomas algunos descansos en el camino y han sucedido grandes cosas”.

Cherundolo, anteriormente entrenador asistente en dos clubes en Alemania y la selección masculina de EE. UU., aceptó el trabajo de Las Vegas con el entendimiento de que reemplazaría a Bob Bradley cuando el entrenador del LAFC renunciara, lo que Bradley hizo después de perderse los playoffs en 2021, el mismo año en que Cherundolo fue incluido en el Salón de la Fama del Fútbol Nacional como jugador.

Freedman y ex jugadores, incluido Carlos Vela, han atribuido el éxito de Cherundolo a su estilo relajado de California, que contrasta marcadamente con la ferocidad de la vieja escuela de Bradley.

El defensor Ryan Hollingshead, quien llegó a LAFC semanas después de que Cherundolo asumiera el mando, dijo que el entrenador es diferente porque se preocupa por sus jugadores dentro y fuera del campo.

“Él sabe acerca de mi familia, yo sé acerca de su familia. No hay nada fuera de la mesa”, dijo Hollingshead. “No es como si tuviera una vida privada y luego su vida laboral. Es una persona completa. Una gran parte de la cultura aquí es no solo centrarse en el jugador, sino también en traer a los niños y a las esposas y hacer que todos se sientan parte del club”.

“No sé si es una fórmula mágica que funciona todo el tiempo”, añadió Freedman. “Pero claramente ha funcionado aquí”.

Cherundolo, quien jugó para Bradley en la Copa del Mundo de 2010, guió al equipo que dejó su antiguo entrenador a 21 victorias (empatado en el segundo lugar en la era moderna de la MLS) y un campeonato de liga en esa primera temporada. Si alguien necesitaba una prueba de que Cherundolo estaba a la altura de la tarea, esa actuación se la proporcionó.

“Nunca es sólo un espectáculo de un solo hombre. Definitivamente también tiene que ver con el personal aquí en LAFC”, dijo Cherundolo. “Siempre supe que podía ser entrenador y nunca dudé de mis habilidades.

“Pero realmente no lo sabes. Así que, sí, fue gratificante haberlo hecho ahora y haberlo probado a mí mismo”.

LAFC (17-8-9) enfrentará un gran desafío al tratar de extender su temporada el sábado en el césped de Vancouver contra un equipo de Whitecaps (18-7-9) que ha perdido solo una vez desde que Thomas Müller se unió al plantel procedente del Bayern Munich en agosto.

Müller, quien jugó frecuentemente contra Cherundolo cuando ambos estaban en la Bundesliga, anotó siete veces y agregó tres asistencias en siete juegos para un equipo de Vancouver que estableció récords de franquicia en victorias (18), puntos (63), goles (66) y diferencia de goles (+28).

El entrenador del LAFC, Steve Cherundolo, saluda a su jugador durante la victoria sobre el Austin FC en los playoffs de la Copa MLS. (Kevork Djansezian/Getty Images)

LAFC ha perdido solo dos veces en la MLS desde que consiguió su propia incorporación a mitad de temporada, el capitán surcoreano Son Heung-min. Son suma nueve goles y tres asistencias en 10 partidos.

Al desafío para LAFC se suma el hecho de que los Whitecaps harán más historia el sábado porque se espera que el juego, que se agotó hace más de una semana, supere el récord de la franquicia de 53,837 personas que asistieron al BC Place en abril para ver al Inter Miami.

Cherundolo tomó por sorpresa a gran parte de la MLS cuando dijo que dejaría el LAFC al final de la temporada para regresar con su familia a Alemania, donde pasó sus 15 años de carrera como jugador. Hizo el anuncio entonces, dijo, para ayudar al equipo a prepararse para su partida.

Pero ahora que el final se acerca, todo parece apresurado.

“Mudarse significa cancelar suscripciones, posiblemente muebles, automóviles. Todo eso”, dijo.

“Darles a todos suficiente tiempo para prepararse para la próxima temporada fue la decisión correcta. No lo habría hecho de otra manera”.

Hollingshead dijo que el sello del entrenador permanecerá en el equipo mucho después de su partida.

“El trabajo de Steve, más que simplemente construir una cultura a su alrededor, era construir una cultura que pudiera sobrevivir sin él”, dijo Hollingshead. “Los mejores líderes son aquellos que cuando lo sacas, la máquina sigue funcionando. Él le dio el giro correcto y creó lo que ha llevado a muchos éxitos en los últimos cuatro años”.

Lo que viene después para Cherundolo es incierto, aunque comenzará con algunas obras de paisajismo.

“Tengo mucho trabajo que hacer en mi jardín”, dijo.

“Y”, dijo, “espero tener un tiempo libre”.

Cuando esté listo para regresar al mercado laboral, Cherundolo dijo que estará “abierto a cualquier trabajo de entrenador. Pero tal vez también a otras vías”.

Incluso un regreso a la MLS no está descartado. Si regresa a entrenar será con grandes expectativas dado lo que logró en su último trabajo, que espera dure otras dos semanas.

“Estamos todos muy orgullosos de lo que hemos podido lograr. Y estamos realmente concentrados y motivados para terminar con la nota más fuerte posible”, dijo.

“Es todo el espectro de emociones. Es triste partir, es un club maravilloso. Pero lo emocionante es el próximo capítulo, profesional y personalmente, con la familia de regreso en Alemania”.