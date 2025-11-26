El entrenador ganador del Festival de Cheltenham, ‘todo el mundo admirado’ por su inspirador ascenso de la pobreza a la riqueza, muere a los 88 años

Un entrenador ganador del Festival de CHELTENHAM ‘todo el mundo admirado’ por su inspirador ascenso de la pobreza a la riqueza lamentablemente falleció a los 88 años.

Bryan McMahon, hijo de un estibador de Liverpool, se fue de casa a los 15 años para ir a Newmarket con el sueño de triunfar.

E hizo precisamente eso, consiguiendo el County Hurdle con Cashew King en la reunión más importante de las carreras en 1988.

Eso provocó una racha estelar de forma que incluyó victorias en la Chase Lightning Novices’ Chase de Ascot y la Chase Henry VIII Novices’ Chase de Sandown.

Mientras que el éxito de la Copa Victoria en el Flat de Ascot fue cortesía de Band On The Run en 1992.

Y Roving Minstrel fue un gran ganador por 33-1 del Lincoln en Doncaster en 1995.

