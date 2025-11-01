El estadio abandonado con capacidad para 45.000 asientos donde Ronaldinho se hizo famoso será destruido 12 años después del último partido

Un estadio con capacidad para 45.000 asientos donde Ronaldinho se hizo famoso está a punto de ser destruido.

El Gremio brasileño jugó por última vez en el campo hace 12 años.

Desde entonces se han trasladado a la Arena do Grêmio, que tiene una capacidad para 55.000 personas.

Gremio cederá la propiedad de su antiguo estadio, el Stádio Olímpico Monumental, a las empresas OAS 26 y Karagounis.

La entrega, que debía realizarse en 2013, tendrá lugar este mes.

Se cree que el antiguo estadio se convertirá en viviendas residenciales.

Pero actualmente no existen planes concretos y las empresas propietarias del sitio tendrían que asociarse con empresas constructoras (y, según se informa, no tienen el capital para hacerlo en este momento).

Se requiere mucho trabajo para transformar el sitio con vegetación cubierta de maleza.

El antiguo campo ha crecido demasiado y, según se informa, crecen árboles que alcanzan la altura de las gradas.

El último partido disputado en el recinto fue la victoria de Gremio por 1-0 sobre Veranópolis en febrero de 2013.

Alguna vez fue el hogar de la superestrella brasileña Ronaldinho.

El ex inconformista del Barcelona comenzó su carrera en Gremio y anotó 58 goles en 125 partidos para ganarse el traslado al Paris Saint-Germain.