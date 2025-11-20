El ex ángel Troy Percival intenta construir un ganador en Long Beach

Cuando llegue el entrenamiento de primavera, habrán pasado una docena de años desde la última vez que los Angelinos aparecieron en un juego de postemporada y dos docenas de años desde que ganaron su primer y único campeonato de Serie Mundial. Si el béisbol estuviera escrito, dos de los héroes de la Serie Mundial de los Angelinos se harían cargo del equipo y lo convertirían en un ganador nuevamente.

Resulta que dos de esos campeones se harán cargo de un equipo el próximo año. Pero no los Ángeles.

Troy Percival ha sido contratado para gestionar el nuevo equipo de Long Beach en la independiente Pioneer League. Percival, el cerrador que registró el último out en la Serie Mundial de 2002, dijo que su entrenador de bateo sería Troy Glaus, el jugador más valioso de la Serie Mundial de 2002.

“Me aseguré de que pudiera golpear a los hongos”, dijo Percival, “porque yo no puedo”.

Cuando hablamos el otro día, Percival llevaba una camiseta con una caricatura de un toro, con la palabra “PEN” estampada. Una vez relevista, siempre relevista.

La Pioneer League se extiende a Idaho, Montana y Utah, y Percival dirigió el equipo de Idaho Falls durante los últimos dos veranos. Decidió que estaban demasiados años lejos de su casa en Riverside y de su familia.

Pensó que se tomaría un año de descanso como entrenador. Luego, Justin Johnson, quien sucedió a Percival como entrenador en jefe de UC Riverside, llamó para preguntarle si podría estar interesado en regresar a su antiguo equipo universitario para trabajar con los lanzadores. Entonces, cuando la temporada de Idaho Falls terminó un domingo por la noche en Oakland hace dos meses, Percival entró al edificio de béisbol de la UCR, donde él y su padre construyeron la casa club, a las 8 am del día siguiente. Luego Long Beach me llamó para hablar de gestión y, bueno, hasta ahí ese año libre.

Los calendarios de la UCR y Long Beach entrarían en conflicto sólo si la UCR llega a los playoffs, y eso, como les gusta decir a la gente del béisbol, sería un buen problema. En cualquier caso, dijo Percival, el trabajo de Long Beach es lo primero.

Es un buen trabajo. En las ligas independientes, los equipos encuentran a sus propios jugadores, en lugar de que los equipos de las grandes ligas los adquieran y asignen. Cuando llegó a Idaho Falls, dijo Percival, buscó talento viendo videos en YouTube.

Durante los últimos dos años, la Pioneer League se ha expandido a California. El equipo de Long Beach planea jugar en Blair Field y lanzarse la próxima primavera, junto con un nuevo equipo de Modesto dirigido por otro ex Angel, JT Snow.

Percival dijo que un núcleo de sus jugadores de Idaho Falls planea seguirlo a Long Beach, y dijo que el entrenador de lanzadores Jerome Williams (otro ex Angel) espera traer consigo algunos jugadores del equipo de Yuba City.

Si juegas por muy poco dinero y tienes la esperanza de tener un desempeño lo suficientemente bueno como para que un equipo de ligas mayores te inscriba en su sistema de ligas menores, ¿por qué no hacerlo en el sur de California, donde quizás tengas amigos o familiares que te brinden alojamiento gratuito?

“Verás niños que tienen hambre, que apenas ganan dinero para vivir y que juegan béisbol de la manera correcta”, dijo Percival. “Creo que habrá mucha gente que querrá venir a ver a los niños jugar sin parar, sabiendo que no están ganando millones y millones de dólares. Pero todos tienen el sueño”.

Por agradable que parezca todo esto, es curioso que un cuatro veces All-Star con experiencia como entrenador universitario y profesional no esté trabajando para los Angelinos.

Dijo que le gusta la posibilidad de dirigir un equipo de liga independiente como quiera. Dijo que los Angelinos nunca le ofrecieron un trabajo. Y, dijo, ha rechazado ofertas de otros equipos (no dijo cuáles) para convertirse en entrenador de bullpen de Grandes Ligas.

“Dirigir el pitcheo de ligas menores me parece más intrigante que ser entrenador de bullpen en las ligas mayores”, dijo.

En 2023, los Angelinos invitaron a exjugadores selectos a seguir al equipo de Grandes Ligas y brindar comentarios a la gerencia. Percival no era parte de ese grupo, pero pasó tiempo en la liga de instrucción de otoño, consultando con prospectos y entrenadores de lanzadores, en parte, dijo, porque había sido encargado de evaluar si esos entrenadores podrían estar “dispuestos a reducir la huella de los análisis”.

El ex lanzador de los Angelinos, Troy Percival, se prepara para realizar el primer lanzamiento durante la celebración del vigésimo aniversario de su título de Serie Mundial en el Angel Stadium en junio de 2022. (Wally Skalij / Los Ángeles Times)

Percival dijo que aprecia la tecnología, pero ha escuchado de entrenadores de ligas menores (no dijo qué organizaciones los emplearon) que afirmaron que tenían restricciones para proponer ajustes mecánicos a los lanzadores. Reconoce que ha “luchado” con los enfoques basados ​​en el análisis y todavía elogia a los veteranos instructores de lanzadores de los Angelinos, incluido el difunto y gran Howie Gershberg, que lo convirtieron de receptor a cerrador.

Dijo que compartió sus opiniones con los Angelinos, no pidió ningún despido y regresó a casa. Le molestó una historia posterior en The Athletic que señalaba el despido de dos instructores de lanzadores por parte de los Angelinos e informaba que la influencia de Percival “jugó al menos un factor en la decisión de los Angelinos de expulsarlos”.

Dijo Percival: “¿Soy el secuaz? Está bien, lo usaré. Pero dije, eso es todo, no más liga de instrucción, nada de eso”.

No es que haya entregado su aureola. Nada de eso.

“Sangro Ángeles”, dijo Percival.

Los Angelinos tienen la sequía de playoffs más larga del béisbol y han terminado en último lugar en temporadas consecutivas. Dijo que pensaba que los Angelinos deberían haber cambiado a Shohei Ohtani y tal vez incluso a Mike Trout para acumular prospectos y reconstruir en serio.

“Es un proceso más rápido que esto”, dijo Percival, “que seguir poniendo curitas, con la esperanza de llegar a la marca de 90 (victorias) y pasar a los playoffs”.

Percival y Glaus, y Garret Anderson, Darin Erstad, Tim Salmon, John Lackey y Jarrod Washburn, representaron un núcleo local que sacó a los Angelinos de una persistente mediocridad a campeones. Debe romperle el corazón a Percival ver a su equipo descender nuevamente a la mediocridad persistente.

“Ha habido momentos, sí”, dijo. “Quieres que vuelva a donde estaba”.

Él está apoyando eso. Mientras tanto, tiene un ganador que armar, justo al final del camino.