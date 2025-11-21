El ex director del colectivo de fútbol NIL de UCLA niega haber actuado mal

El ex director del colectivo de nombres, imágenes y semejanzas de fútbol de UCLA negó el jueves cualquier irregularidad relacionada con un informe que reveló esfuerzos del departamento deportivo de la escuela para canalizar donaciones NIL a través de su organización benéfica sin fines de lucro.

La historia publicada por el sitio web de fútbol universitario foiaball.com mostró comunicaciones por correo electrónico de funcionarios del departamento deportivo de UCLA dirigiendo pagos destinados a Bruins for Life, el antiguo colectivo NIL del programa de fútbol de la escuela, a través de Shelter 37 Inc., una organización benéfica exenta de impuestos que pretende potenciar la propiedad de viviendas y ayudar a los jóvenes locales a través de una variedad de actividades.

Donar a través de Shelter 37 proporcionaría una deducción de impuestos que no está disponible para quienes donan directamente a Bruins for Life (una práctica estándar en la esfera NIL), pero también planteó dudas sobre un posible conflicto de intereses y el control de los fondos dado que James Washington dirigió Bruins for Life hasta hace poco y sigue siendo el presidente de Shelter 37.

La historia también cuestionó los esfuerzos caritativos de Shelter 37 y sugirió que los funcionarios del departamento deportivo de UCLA alentaron la evasión de la guía del Servicio de Impuestos Internos con respecto a los llamados fondos asesorados por donantes, dirigiendo dinero a Shelter 37 que no podía destinarse a otras empresas que adoptaban un enfoque más conservador con respecto a las reglas NIL.

Correos electrónicos obtenidos por foiaball.com a través de una solicitud de registros públicos mostró que casi medio millón de dólares en donaciones destinadas a Bruins for Life pasaron por el Refugio 37, y los funcionarios escolares solicitaron que cualquiera que enviara su dinero a través de esta última organización especificara que se destinaría al fútbol NIL.

Washington dijo que no había nada malo en un acuerdo aprobado por la UCLA y que implicaba total transparencia.

“No hay nada que esté sucediendo entre Shelter 37 y UCLA y Bruins for Life que esté en el armario”, dijo a The Times Washington, un ex safety de UCLA que ganó dos Super Bowls con los Dallas Cowboys. “Todo ha sido discutido, cada movimiento, cada acto que he tomado hacia la NIL, cada paso (contabilidad y todo) ha sido manejado y entregado a UCLA”.

En una declaración, un portavoz del departamento deportivo de UCLA dijo que “el deporte de UCLA opera con integridad y transparencia, de una manera consistente con las mejores prácticas de la industria. Nuestro equipo de desarrollo educa a los donantes potenciales sobre una variedad de oportunidades de donaciones, incluidas vías para apoyar a nuestros estudiantes-atletas”.

En lo que Washington describió como un movimiento no relacionado confirmado por un funcionario del departamento de atletismo, UCLA recientemente cambió sus operaciones de fútbol NIL a un nuevo liderazgo, lo que permitió a Bruins for Life convertirse en un club de ex alumnos de fútbol. Washington dijo que el sitio web Bruins for Life estuvo temporalmente inactivo como parte de esa transición y que aún tendría un componente NIL que brindaría oportunidades de extensión comunitaria para los jugadores de fútbol.

Junto con John Manuck, donante de UCLA desde hace mucho tiempo, Washington encabezó los esfuerzos de recaudación de fondos de Bruins for Life cuando debutó en octubre de 2024 como la nueva rama NIL del fútbol de UCLA.

“Es realmente emocionante”, dijo en ese momento el director atlético de UCLA, Martin Jarmond, “porque apoyará a nuestros estudiantes-atletas de fútbol de una manera realmente positiva”.

El foiaball.com La historia sostenía que el sitio web Bruins for Life declaraba que no era una organización 501(c)(3), lo que significa que cualquier donación que aceptara no era deducible de impuestos. El sitio web dirigía a quienes deseaban donar a Shelter 37, una organización 501(c)(3) que decía que podía recibir contribuciones deducibles de impuestos.

La historia informó que el formulario de impuestos IRS 990 de 2024 de Shelter 37, publicado por ProPublica, mostró un aumento de ingresos a 4,8 millones de dólares en 2024, frente a los 800.000 dólares del año anterior. El documento afirmaba que se habían recaudado 3,6 millones de dólares para el programa Bruins for Life NIL, pero sólo 200 dólares para becas para jóvenes en riesgo.

Washington dijo que esa última cifra era engañosa porque Shelter 37 no era una organización basada en becas, a pesar de que ayudaba a niños en riesgo a través de una variedad de servicios comunitarios. El Times revisó un documento fiscal de Shelter 37 que reportaba casi siete cifras combinadas gastadas en becas, programas educativos y vivienda.

“Aquí es cuando la gente no está verificando los hechos”, dijo Washington, “y simplemente están publicando cosas y simplemente están tratando de hacer que la historia sea más grande de lo que necesita ser”.

A lo largo de los años, dijo Washington, Shelter 37 ha celebrado muchos eventos comunitarios, como colectas de pavos, campamentos de fútbol para niños del centro de la ciudad y días de “voy a la universidad” en los que la organización pagó autobuses para transportar a los estudiantes a los partidos de fútbol en el Rose Bowl.

El foiaball.com La historia sostenía que Shelter 37 se utilizó como una solución alternativa para los fondos recomendados por donantes que estaban en el limbo. Un empleado del departamento deportivo de UCLA, informado de la denegación de un fondo asesorado por un donante, envió el mensaje a otros recaudadores de fondos internos, junto con un mensaje que decía: “Solo para su información. Aquí hay información sobre el Refugio 37 para obsequios de DAF”.

Se necesitaba un nuevo hogar para los fondos asesorados por donantes después de que otra empresa NIL, Blue Print Sports, cesara sus operaciones benéficas a raíz de la recomendación del IRS, y su asesor legal citó “no hay camino a seguir”. Según los documentos revisados ​​por foiaball.com, Un funcionario del departamento deportivo de UCLA envió un correo electrónico a Washington poco después de que se emitiera la guía del IRS, informándole de una donación de 15.000 dólares a través del Bank of America que debería dirigirse a Bruins for Life.

Washington dijo que no había nada ilegal en aceptar fondos recomendados por donantes y que cada movimiento realizado por sus organizaciones estaba dentro de las reglas.

“Cualquier dólar que me hayan entregado tiene un historial y tenemos un documento de comunicación que muestra lo que salió y cómo se recibió”, dijo Washington. “Ellos [UCLA athletic officials] “Saben exactamente lo que entró en las cuentas, saben exactamente lo que salió porque todo fue revelado y nos estábamos comunicando y yo estaba actuando como un recipiente durante la época del Salvaje Oeste para tratar de ayudar al programa de fútbol de UCLA a tener éxito en esta nueva era de lo que llamamos NIL”.