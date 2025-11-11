El fenómeno de primer año Layla Phillips gana el título de golf femenino de la City Section

Nadie ha ganado el campeonato de golf individual de la City Sección cuatro veces, pero Layla Phillips tiene la oportunidad de ser la primera.

El estudiante de primer año de 14 años de Harbor Teacher Prep obtuvo un 67, cinco bajo par, el jueves en el campo de golf Balboa en Encino, lo suficientemente bueno para una victoria de seis golpes sobre Macy Lee de El Camino Real.

“Ha jugado desde que tenía 2 años”, explicó su padre, Kasey, que estaba allí para ver la ronda de su hija y no podría haber estado más orgulloso. “Nuestra antigua casa estaba justo al lado del campo de golf Maggie Hathaway y las pelotas volaban constantemente hacia nuestra propiedad. Era algo molesto y mi esposa temía que los niños pudieran ser golpeados mientras jugaban en el patio trasero. Así que nos quejamos y nos ofrecieron lecciones gratuitas como una especie de oferta de paz”.

Quiso el destino que Layla y su hermana, Roxanne, un año menor, se dedicaran a este deporte como pez en el agua.

“Comenzamos a tomar lecciones en el campo de golf Chester Washington porque allí tenían un mejor campo de prácticas”, dijo Layla, quien comenzó a jugar la serie Toyota Tour Cup hace 18 meses. “Nos llevamos muy bien y practicamos juntas todos los días. Ella sigue mis pasos. Somos opuestos. Me pongo muy nervioso, pero ella simplemente golpea la pelota y no le importa. A veces, tenemos que seguir consejos unos de otros”.

Después de hacer bogey en el primer hoyo, Phillips hizo birdie en el segundo, hizo eagle en el tercero y hizo birdie en el cuarto para saltar a la cima de la clasificación. Mantuvo al menos una ventaja de dos golpes el resto del camino. A un bogey en el hoyo 6 le siguieron dos pares y tres birdies consecutivos que ampliaron el margen a seis.

Layla Phillips, estudiante de primer año de Harbor Teach Prep, toma el primer golpe durante el campeonato de golf femenino de la Sección City el jueves. (Steve Galluzzo / Para The Times)

“No puedo estar muy enojado con mi actuación de hoy, pero siempre hay espacio para mejorar”, dijo Phillips, quien llegó a seis bajo par antes de hacer bogey 18 y que terminó a dos golpes del récord de 65 en las finales de la ciudad establecido el año pasado por Anna Song, estudiante de primer año de Palisades, ahora estudiante de primer año en Stanford. “Solo había jugado este campo dos veces antes y nunca había jugado los últimos nueve”.

Phillips intenta realizar una ronda una vez por semana y juega un torneo de dos días cada mes. Logró seis bajo par (igualando su mejor marca personal) para ganar un campeonato del PGA Junior Tour del Sur de California en Palm Springs en diciembre. Ha ganado alrededor de 50 eventos SCPGA Junior desde que tenía 10 años. En marzo, Roxanne ganó el campeonato LA City Junior por 15 golpes en el mismo campo cuando solo tenía 12 años.

“La escuela termina a las 3:30 así que estoy practicando de 4 a 7:30 pm en Los Verdes. [in Palos Verdes] o victoria [in Carson]”, dijo Phillips, quien terminó entre los 10 primeros en el Campeonato Mundial Junior de Golf el año pasado en San Diego.

Phillips anhela jugar golf en la universidad (tal vez en la USC, que está a solo 30 minutos en auto desde donde vive en Harbor City). Cuando le dijeron que podría ser la primera cuatro veces campeona del City, dijo: “Sí, es una posibilidad. Mi mejor competencia en el City podría ser mi hermana. Ella ya me ha vencido un par de veces”.

También tendrá que competir con su compañera de noveno grado Lauren Song (hermana de Anna), quien anotó 75 para terminar tercera el jueves y ayudar a Palisades (+55) a ganar su quinto título consecutivo por equipo, a uno del récord de la ciudad logrado dos veces por Granada Hills. Los Highlanders terminaron segundos por 64 golpes el jueves, pero aun así avanzaron a las Regionales del Sur de California de la próxima semana.