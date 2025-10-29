El fracaso de Shohei Ohtani en el Juego 4 lo impulsará a lanzar nuevamente en esta Serie Mundial

Shohei Ohtani llevaba la misma máscara de calma que siempre lleva.

Habló con indiferencia, como suele hacer.

Sin embargo, cuando Ohtani entró en la sala de entrevistas del Dodger Stadium después de la derrota de su equipo por 6-2 en el Juego 4 de la Serie Mundial, ya estaba ideando su redención.

“Por supuesto, me gustaría prepararme para estar disponible en cada partido en caso de que me necesiten”, dijo Ohtani en japonés.

Ohtani quiere volver a lanzar en esta Serie Mundial.

Quiere lanzar de nuevo, incluso después de sufrir la derrota del martes por la noche ante los Azulejos de Toronto.

Quiere lanzar de nuevo, incluso después de que las exigencias físicas de llegar a base nueve veces en una victoria de 18 entradas la noche anterior claramente lo disminuyeron en el montículo.

Si Ohtani lanza, es casi seguro que lo hará en relevo.

Lanzar en relevo medio no tiene sentido para Ohtani, considerando que cuando sale del juego como lanzador, las reglas requerirían que los Dodgers lo jugaran en los jardines o lo perderían como bateador por el resto del juego.

También podrían usarlo como cerrador, y también podrían usarlo en un partido decisivo de la Serie Mundial, ya sea en el Juego 6 o 7.

Así es Ohtani. Esto es lo que hace.

No permitirá que la decepción de su debut como lanzador en la Serie Mundial lo aleje de perseguir otro sueño. No tiene miedo al fracaso.

El cuarto juego fue un fracaso.

El partido de seis horas y 39 minutos que jugaron los Dodgers la noche anterior ofreció a Ohtani cobertura. Llegó a la base un récord de nueve veces. Dio dos jonrones y dos dobles. En algún momento le dio un calambre en la pierna. se fue a dormir a las 2 am

Pero Ohtani no aceptó ninguna de las excusas que le ofrecieron.

“No tengo planes de decir que el partido de ayer fue esto o aquello”, dijo.

La verdad fue revelada en su obra.

Ohtani parecía exhausto. Sudaba profusamente y parecía deshidratado. Parecía, bueno, humano.

Su bola rápida, inusualmente, nunca alcanzó las 100 mph, pero lanzó bien en su mayor parte. Su único error notable fue un líbero elevado que le lanzó en la tercera entrada a Vladimir Guerrero Jr. que fue depositado sobre el muro del jardín izquierdo para un jonrón de dos carreras.

Ohtani ponchó a todos en la cuarta entrada, así como al primer bateador que enfrentó en la quinta. El manager Dave Roberts dijo que el entrenador de lanzadores Mark Prior se acercó a Ohtani en la sexta entrada y le preguntó cuánto le quedaba.

“Dijo que tenía tres entradas más”, dijo Roberts.

Ohtani no pudo salir de la séptima entrada. De hecho, ni siquiera pudo conseguir un out en la séptima, comenzando la entrada permitiendo un sencillo a Daulton Varsho y un doble a Ernie Clement. Con Ohtani claramente agotado, Roberts llamó a Anthony Banda, quien permitió que los dos corredores heredados anotaran.

Línea final de Ohtani: Seis entradas, cuatro carreras, seis hits, una base por bolas y seis ponches.

Dijo que su objetivo era lanzar siete entradas.

Ohtani tampoco tuvo el juego que quería en la caja de bateo. No ayudó que no tuviera ningún tipo de protección en la alineación. El noveno bateador Andy Pages, quien bateó delante de él, se fue de 2-0 y ahora está bateando .080 en esta postemporada. Mookie Betts, quien bateó detrás de él, estuvo sin hits hasta la octava entrada cuando el juego ya estaba fuera de su alcance. Betts está bateando .158 en esta Serie Mundial.

Ohtani recibió base por bolas en la primera entrada, pero no logró hits en los tres turnos al bate que siguieron. Ninguno de los 14 lanzamientos que vio del abridor de los Azulejos, Shane Bieber, estuvo cerca del cuadrante medio del plato.

Ser lanzador abridor y primer bate en el mismo juego ya era bastante difícil. Ser lanzador abridor y primer bate en el mismo juego después de una batalla de 18 entradas resultó ser absolutamente imposible. Porque si Ohtani no pudo hacerlo, nadie podrá.

En lugar de lamentarse por el revés, Ohtani ha comenzado a considerar su próxima maniobra para traspasar los límites: ser un primer bate y un relevista de alto apalancamiento en el mismo juego.

La Serie Mundial está ahora empatada a dos juegos cada una. La obsesión que tiene Ohtani por encontrar nuevos métodos para ganar juegos podría ser la razón por la que los Dodgers terminan como campeones nuevamente.