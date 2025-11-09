El fracaso del West Ham, Niclas Fullkrug, ‘ofreció una ruta de escape para la transferencia en enero’ después de admitir que está listo para renunciar

DESPUÉS de solo tres goles en West Ham en 15 meses, Niclas Fullkrug podría irse a mitad de temporada.

El delantero alemán ha sido un gran fracaso en el este de Londres desde su salida del Borussia Dortmund en 2024 tras los actos heroicos del Campeonato de Europa.

El primer año del Fullkrug estuvo plagado de lesiones, pero el veterano delantero no ha podido encontrar la forma desde que regresó al campo.

Aún no ha marcado esta temporada después de sólo lograr encontrar la red tres veces en 20 apariciones en su campaña de debut en el London Stadium.

Ahora, acercándose la ventana de transferencias de enero, tiene interés por parte del AC Milan según informes en Italia.

Tuttomercato afirma que los primeros clasificados de la Serie A podrían atacar a Fullkrug más temprano que tarde en un juego del tiovivo número 9.

Con otra pelea por el título muy congestionada en Italia, Max Allegri busca reforzar su primera línea para mantener su impulso para ganar la liga.

El Milán lleva 11 partidos invicto a nivel nacional, pero ha empatado cuatro de los últimos seis encuentros y podría perder su lugar en la cima ante el Napoli este fin de semana.

Fullkrug es visto como una de las opciones para el Milán, pero Alexander Sorloth del Atlético de Madrid, otro jugador que decepcionó en Inglaterra, esta vez con el Crystal Palace, también estaría en su radar.

Milán estaría abierto a un acuerdo de intercambio que incluya a Santiago Giménez, quien recién se unió en febrero pero está fuera del equipo y aún no ha marcado ni ayudado esta temporada.

En cuanto a Fullkrug, Milán bien puede representar un gran paso adelante después de una época impactante en Inglaterra.

El jugador de 32 años se encuentra actualmente de baja por lesión, pero no ha intentado ocultar su frustración con los Hammers.

La temporada pasada lanzó una perorata apasionada contra sus propios compañeros de equipo después de empatar contra el colista Southampton gracias al empate en el tiempo de descuento.

Hablando después, Fullkrug dijo: “Es un problema de mentalidad.

“Estoy muy enojado. No decepcionado, sólo enojado por lo que hicimos después del gol.

“Fue difícil lograr que los niños volvieran a hacer flexiones. Ya no hicimos flexiones.

“Lo intentamos, pero no teníamos la capacidad ni la motivación para volver a subir.

“Estoy muy, muy enojado por haber jugado así porque tuvimos algunos minutos en los que demostramos lo que podemos hacer contra un oponente así en casa.

“Hemos demostrado que podemos tener buena posesión, que podemos ir detrás y que tenemos posibilidades de volver a marcar.

“Pero la motivación, lo siento, éramos una mierda. Estoy muy enojado”.

agente honesto

A principios de este mes, su agente, Thorsten Wirth, fue un paso más allá y admitió que su cliente busca una salida anticipada del West Ham.

Wirth dijo: “Esto siempre tiene que suceder en coordinación con el club.

“Pero podría tener sentido hacer un cambio.

“Muchos probablemente estarán de acuerdo en que Niclas es un clásico delantero de área.

“Fuerte en el juego aéreo, físicamente poderoso, capaz de proteger el balón, básicamente hecho para la Premier League.

“Pero en retrospectiva, hay que decir que la transferencia no funcionó. No hay forma de endulzarlo.

“Una y otra vez, justo cuando pensabas ‘ahora viene’.

“Ahora le demostrará a Inglaterra que no fue sólo una buena Eurocopa y luego nada”, llegó otra lesión.

“Y eso es una pena. Ha tenido un poco de impulso negativo y también algo de mala suerte”.