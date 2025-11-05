El guardia de los Lakers, Austin Reaves, se perderá el partido de esta noche contra los Spurs

El guardia Austin Reaves se perderá un segundo partido consecutivo debido a un dolor en la ingle derecha, anunciaron los Lakers el miércoles, ya que estará fuera del partido contra los San Antonio Spurs.

Reaves comenzó a sentir molestias en el primer cuarto de la victoria del equipo sobre Miami el domingo, dijo el entrenador JJ Redick el lunes, y se perdió el segundo juego de noches consecutivas en Portland. Participó plenamente en la práctica de tiro del equipo el miércoles por la mañana, e incluso se unió al base estrella Luka Doncic, al delantero Maxi Kleber y a los miembros del personal en una competición de tiro a media cancha.

Reaves promedia 31,1 puntos por partido con 9,3 asistencias, líder del equipo. Doncic, quien se perdió el partido de Portland debido a una contusión en la pierna izquierda, estará disponible el miércoles cuando el equipo reciba a los Spurs y al centro estrella Victor Wembanyama.

Austin Reaves (dolor en la ingle) participó plenamente en la práctica de tiro esta mañana y todavía está en duda para esta noche contra los Spurs. pic.twitter.com/sao5mKjjPe – Thuc Nhi Nguyen (@thucnhi21) 5 de noviembre de 2025

La superestrella francesa promedia 26,7 puntos, 13,7 rebotes y 4,7 tapones por partido en su tercer año en la NBA. El joven de 21 años, de 7 pies 4 pulgadas, que aún está en crecimiento, ha llamado la atención con su combinación única de habilidad perimetral, tiro y defensa que el centro de los Lakers, Deandre Ayton, comparó con los villanos de Space Jam, “The Monstars”, el miércoles por la mañana.

“Es increíble”, dijo Ayton. “Es realmente un jugador único en una generación. Y puede hacer de todo. Un tipo de su tamaño tan ágil y veloz con o sin balón. Se necesita todo un equipo para defenderlo”.

Los Lakers contarán con la ayuda del pívot Jaxson Hayes. Hayes figuraba como probable en el informe inicial de lesiones por un esguince de tobillo derecho, pero fue actualizado a disponible después de la práctica de tiro.

LeBron James (ciática derecha), Adou Thiero (recuperación de una cirugía de rodilla izquierda), Gabe Vincent (esguince de tobillo izquierdo) y Kleber (distensión del músculo abdominal) permanecen fuera.