El héroe de culto de EFL publica un tributo desgarrador después de que su mejor amigo desde los 10 años muriera después de una presunta agresión

El héroe de culto de EFL, Marc Bircham, publicó un homenaje desgarrador después de que su “amigo desde los 10 años” muriera en una presunta agresión.

Oliver Frogell, de 48 años, estuvo involucrado en un altercado durante una organización benéfica privada en el Hemel Hempstead Town Football Club el sábado 25 de octubre.

Un hombre sospechoso fue arrestado tras su muerte.

Y ahora, la ex estrella de la EFL, Bircham, le ha rendido homenaje.

El ex internacional canadiense de 47 años jugó en Inglaterra en Millwall, QPR y Yeovil Town.

Después de retirarse en 2009, disfrutó de períodos como entrenador en el QPR y en el Waterford irlandés, y más recientemente trabajó para el Como italiano.

En las redes sociales, Bircham se despidió de Oliver en una emotiva publicación.

Declaró que la pareja había sido amiga cercana desde los 10 años.

Y quedó devastado por el shock de la muerte de su amigo.

Bircham dijo: “Me tomó un tiempo aceptar y publicar sobre el trágico fallecimiento de mi amigo desde que teníamos 10 años.

“Oliver Frogell, todos extrañaremos profundamente su personalidad alegre y extrovertida.

“Me aseguraré de que tu nombre y tus recuerdos sigan vivos, amigo. QEPD”.

Lisa, la esposa de Oliver, rindió homenaje a su difunto esposo y dijo: “Nuestro amado Olly, amado por muchos, fue verdaderamente el padre más maravilloso y el esposo más amoroso, pero también el corazón de nuestra comunidad.

“Esto nos ha dejado un enorme vacío en nuestras vidas que nunca podrá llenarse”.

El inspector detective Caeva Taylor, de la Unidad de Delitos Mayores de Bedfordshire, Cambridgeshire y Hertfordshire, dijo: “Nuestros pensamientos están con la familia de Olly en este momento tan difícil.

“Instamos a todos los testigos que aún no hayan hablado con la policía a que se presenten y ayuden.

“Queremos saber exactamente qué pasó antes del asalto.

“Si tiene alguna información o fue testigo de lo sucedido, comuníquese con nosotros.

“Si asististe al evento, pero no viste la agresión, es posible que aún puedas ayudar.

“Por favor póngase en contacto ya que podría tener información útil.

“También me gustaría agregar que somos conscientes de las imágenes del incidente que circulan y pedimos que la gente no las comparta más, ya que hacerlo podría poner en peligro cualquier proceso penal futuro”.