El hijo de la leyenda del Manchester United anota dos goles para Salford, respaldado por la Clase del 92, incluido un chip sublime en el Trofeo Vertu

Rubén, el hijo de NICKY BUTT, enorgulleció a la leyenda del Manchester United al anotar dos veces en su primera titularidad con Salford el martes.

Butt Jr demostró que está siguiendo los pasos de su padre después de protagonizar la victoria de Salford por 4-2 sobre la sub-21 de los Wolves en el Trofeo Vertu.

Marcó dos goles en la goleada, el primero de ellos con un remate pulido en la esquina más alejada tras un corte interior desde la banda.

Pero lo mejor estaba por llegar cuando Butt completó su doblete con un disparo sublime sobre el portero para sellar la victoria de Salford.

Le vio embolsarse el premio al Jugador del Partido.

Y los fanáticos reaccionaron con alegría ante sus esfuerzos, y uno de ellos dijo: “Hermoso gol”.

Uno señaló: “Fantástico por parte de Rubén”.

Otro añadió: “Adelante, muchacho”.

Seguramente papá Nicky lo habría observado con orgullo, ya que él mismo fue un patrocinador del club de la Liga Dos antes de que sus compañeros del United Class of 92, Gary Neville y David Beckham, completaran una adquisición en mayo.

Butt Jnr, de 18 años, ha disputado tres apariciones esta temporada como centrocampista ofensivo.

Y tras su última actuación, el adolescente seguramente tendrá más minutos en el once inicial de Salford.

Sin embargo, le queda mucho camino por recorrer si quiere igualar los logros de su padre.

Nicky jugó 387 veces para el United después de irrumpir en escena junto a jugadores como Ryan Giggs y Paul Scholes con Sir Alex Ferguson.

Ganó seis títulos de la Premier League, tres Copas FA y una Liga de Campeones, consolidando su lugar en la historia con el Triplete del 99 antes de unirse al Newcastle en 2004.

Luego, Butt protagonizó 173 veces para Toon antes de terminar su carrera en Birmingham y en el equipo del sur de China con sede en Hong Kong.

También ganó 39 partidos internacionales con Inglaterra en ocho temporadas antes de pasar a ser entrenador.

Butt terminó convirtiéndose en el director de la academia del United y luego en jefe de desarrollo del primer equipo.

Luego unió fuerzas con Beckham, Neville and Co para comprar Salford City en 2014.

Butt finalmente se convirtió en director ejecutivo en 2022 antes de dimitir el año pasado y ahora mantiene vínculos con el club a través de su hijo Ruben.

También presenta su propio podcast con otra leyenda del United y una estrella de televisión.