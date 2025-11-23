El hombre más rico de Europa apunta a una gran inversión en el Real Madrid mientras Florentino Pérez valora al club en £ 9 MIL MILLONES, un récord mundial

TRENT ALEXANDER-ARNOLD finalmente ha completado su paso al Real Madrid y se une a un club exclusivo para lucir la famosa camiseta blanca.

Entonces, ¿cómo les fue a los que le precedieron?

LAURIE CUNNINGHAM (1979-1984)

El Real Madrid gastó 950.000 libras esterlinas para fichar a Cunningham procedente del West Brom en 1979.

Como uno de los “Tres Grados” junto a Cyrille Regis y Brendon Batson, Cunningham había dejado una huella inolvidable en los Hawthorns.

El extremo izquierdo se convirtió instantáneamente en un éxito en la capital española, marcando dos goles en su debut.

Cunningham ayudó a su equipo a conseguir el título de LaLiga en 1980 y jugó la final de la Copa de Europa contra el Liverpool al año siguiente.

Tras una cesión en el Manchester United, Cunningham se trasladó a Marsella en 1984.

Después de jugar en Leicester, Charleroi y Wimbledon, Cunningham regresó a Madrid con el Rayo Vallecano en 1988.

Al año siguiente murió trágicamente en un accidente automovilístico en la ciudad con tan solo 33 años.

STEVE MCMANAMAN (1999-2003)

Al igual que Alexander-Arnold, McManaman dejó el club de su infancia, el Liverpool, por las brillantes luces del Madrid en 1999.

McManaman, un extremo sedoso, demostró ser un éxito en Madrid.

El público del Bernabéu inmediatamente se enamoró de su nuevo héroe inglés, con su cabello suelto y su estilo despreocupado.

McManaman ayudó al Real Madrid a ganar seis trofeos en cuatro años y anotó el segundo gol de su equipo en la victoriosa final de la Liga de Campeones de 2000.

Dejó Madrid en 2003 y pasó los dos últimos años de su carrera en el Manchester City.

Tras colgar las botas, McManaman trabajó como experto para Setanta Sports, BT Sport y ESPN.

Ahora, con 53 años, se le puede ver regularmente en la cobertura de fútbol de TNT Sports, especialmente cuando juegan Liverpool o Real Madrid.

DAVID BECKHAM (2003-2007)

En 2003, el Real Madrid convirtió a la superestrella del Manchester United, Beckham, en su último Galáctico.

Los Balones de Oro se unieron a un equipo que cuenta con jugadores como Ronaldo, Raúl, Zinedine Zidane y Roberto Carlos en la capital española.

A pesar de su amor por la moda de alta gama y el estilo de vida de las celebridades, Beckham se volvió muy querido en España por su increíble ritmo de trabajo, profesionalismo y, por supuesto, calidad.

A pesar de contar con un equipo repleto de estrellas, la legendaria La Décima (un décimo triunfo en la Liga de Campeones) eludió al Real Madrid durante sus cuatro años.

Pero no se fue con las manos vacías: ganó el título de LaLiga en 2007 antes de marcharse al LA Galaxy.

Desde que Beckham colgó las botas en 2013 ha seguido teniendo varios acuerdos de patrocinio; Incluyendo empresas como Adidas, Armani, Pepsi y la Copa del Mundo de 2022 en Qatar.

Beckham, de 49 años, también es dueño del Inter Miami de la MLS y jugó un papel importante en su innovador acuerdo por Lionel Messi en 2023.

MICHAEL OWEN (2004-2005)

Al igual que McManaman antes que él, Owen dejó el Liverpool por el Real Madrid.

Pero el ex ganador del Balón de Oro soportó una temporada frustrante en el Bernabéu y se encontró atrapado detrás de Ronaldo y Raúl.

Doce meses después del cambio de £ 8 millones de Owen, el Real Madrid duplicó su dinero al enviarlo a Newcastle.

Luego, Owen pasó tres años con el rival del Liverpool, Man Utd, antes de un último año en Stoke.

Inmediatamente después de colgar las botas, Owen se inscribió para ser el co-comentarista principal de BT Sport tras el lanzamiento del canal.

Además de su trabajo como experto, el exdelantero ha disfrutado de otras aventuras.

Owen, de 45 años, tiene su propia gama de ropa con Peacocks, mientras que también apareció en The Masked Singer.

JONATHAN WOODGATE (2004-2007)

Woodgate sufrió uno de los debuts más infames de todos los tiempos después de cambiar el Newcastle por el Real Madrid en 2004.

El desafortunado defensor pasó por un infierno de lesiones luego de la transferencia de £ 13,4 millones y tuvo que esperar 17 meses antes de jugar su primer partido.

Apenas 25 minutos después, el internacional inglés cabeceó en propia portería. Las cosas empeoraron aún más cuando fue expulsado poco después de la hora.

Woodgate jugó solo 14 veces esa temporada, antes de que una cesión al Middlesbrough terminara efectivamente con su carrera en el Real Madrid.

Después de fichar permanentemente por el Boro, Woody consiguió un pase al Tottenham en enero de 2008. Ganó la Copa de la Liga apenas un mes después y sigue siendo el último jugador de los Spurs en marcar un gol de la victoria en una final de copa.

Después de pasar por Stoke y regresar a Middlesbrough, Woodgate se retiró en 2016.

Desde entonces se ha dedicado a entrenar y dirigir al Boro y al Bournemouth.

Woodgate, de 45 años, regresó una vez más a Middlesbrough en 2022, donde trabaja como entrenador del primer equipo con Michael Carrick.

JUDE BELLINGHAM (2023-presente)

La superestrella inglesa Bellingham selló una exitosa transferencia de £ 115 millones del Borussia Dortmund al Real Madrid en el verano de 2023.

La medida ha sido un éxito rotundo y el centrocampista inmediatamente destacó en España.

Bellingham marcó en su debut y marcó cinco goles en sus primeros cuatro partidos de LaLiga.

La imagen del joven de 21 años con los brazos extendidos se ha convertido rápidamente en icónica.

Los mejores del Birmingham ya han ganado LaLiga y la Liga de Campeones durante su joven carrera.

Y con Alexander-Arnold ahora a su lado, Bellingham sentirá que puede agregar mucho más a su ya impresionante palmarés de trofeos.