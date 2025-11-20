El humilde Sam Noakes quiere devolverle el título mundial a sus antiguos amigos techadores… pero teme que el cinturón brillante se ensucie en el lugar

HUMILDE Sam Noakes quiere devolver el título mundial de peso ligero a sus antiguos amigos techadores, pero teme que el cinturón brillante se ensucie en el lugar.

El hombre de Maidstone desafía al estadounidense Abdullah Mason por el cinturón vacante el sábado en Arabia Saudita, en vivo por DAZN PPV.

Regístrese para el Deporte hoja informativa ¡Gracias!

Tiene marca de 17-0 con 15 nocauts brutales, ascendiendo en el ranking como uno de los mejores y más poderosos boxeadores de Gran Bretaña.

Hubo un tiempo en que Noakes escalaba techos antes de convertirse en profesional en 2019 y durante la pandemia de Covid.

Pero ahora el adicto al trabajo Noakes, que corre maratones fuera de temporada, ha dejado atrás sus días helados en el lugar.

Le dijo a SunSport en Riad: “Hace un tiempo que no subo al techo. Lo bueno es que disfrutamos entrenando”.

TIEMPO DE LA FUNCION Cómo ver a David Benavidez contra Anthony Yarde por solo £ 24,99 BELLEZA Gana un Volkswagen Tiguan 2025 + £2000 en efectivo o £33k en efectivo por solo 21p con nuestro código

“Al igual que en el trabajo, tendrás un par de días que estarán bien, pero nueve de cada diez veces no querrás ir.

“Pero entrenar está bien, aunque es difícil y tiene otros desafíos, prefiero seguir haciendo lo que estoy haciendo.

“Quiero decir, techar no me habría traído hasta aquí. Es una buena diversión para los niños y no está tan mal trabajar bajo el sol.

“Pero no me gusta el clima que tuvimos en casa, todo el mundo decía que estaba nevando en ese momento. No lo extraño en días como ese”.

LAS MEJORES APUESTAS GRATIS Y OFERTAS DE REGISTRO DE APUESTAS

David Benavidez vs Anthony Yarde – toda la información ¿Será la tercera la vencida? La estrella británica Anthony Yarde estará desesperado por finalmente hacerse con el estatus de campeón mundial después de dos intentos fallidos anteriores, pero tendrá que superar al poseedor del título de peso semipesado del CMB, David Benavidez. La primera angustia de Yarde en el boxeo se produjo en 2019, cuando perdió una pelea por el cinturón de la OMB ante Sergey Kovalev. El gran bateador británico sufrió una parada en el octavo asalto en su choque por el título con Artur Beterbiev cuatro años después. Pero desde entonces, Yarde ha conseguido cuatro victorias consecutivas, lo que finalmente le valió una oportunidad contra el invicto as estadounidense Benavidez. MIRA BENAVIDEZ VS YARDE SOLO EN DAZN INFORMACIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS VIDEO *Si hace clic en un enlace en este cuadro, obtendremos ingresos de afiliados.

Noakes todavía se mantiene en contacto con sus antiguos colegas y algunos incluso continúan patrocinándolo.

El hombre con los pies en la tierra, de 28 años, espera devolver el título de la OMB a sus amigos, pero se limitará a llevarlo al polvoriento lugar del techo.

Él dijo: “Ese es el plan. Bueno, en la oficina de todos modos. Probablemente no en el sitio, ¡no quiero ensuciarlo!”.

Y aunque Es posible que Noakes ya no vaya a buscar los tés al lugar, promete no cambiar nunca, incluso con un campeonato mundial alrededor de su cintura.

Dijo: “Siento que mis días de ser un chico del té han quedado atrás.

“Pero no cambia nada. Es lo mismo de siempre. No importa quién soy como persona, es sólo una pelea, ¿no?

“Es sólo un título al final del día y simplemente conduce a cosas más grandes y mejores”.

Noakes, que tiene a su hermano mayor y campeón inglés de peso welter 11-0, Sean, en su esquina, apenas puede creer que su nombre esté en las brillantes luces del boxeo.

Siento que mis días de ser un chico del té ya pasaron. “Pero no cambia nada. Es lo mismo de siempre. No importa quién soy como persona, es sólo una pelea, ¿no?

Sam Noakes

Él sonrió: “Cuando salimos del auto y ves tu cara en los televisores grandes y cosas así, no puedes no emocionarte por eso.

“Pero creo que estamos llegando a la parte en la que todo el trabajo duro está hecho. Estoy deseando llegar allí ahora”.

Noakes, un outsider de 3/1 contra Mason 19-0, tiene amigos volando para apoyarlo, y algunos esperan que se llene los bolsillos en las casas de apuestas.

Reveló: “Me siguen diciendo que cada vez que veo a una persona diferente me dicen: ‘¡Oh, te apuesto dinero, debes asegurarte de ganar!’

“Pero es bueno, obviamente todos están dispuestos a hacerlo. También tengo bastantes de ellos viniendo aquí”.

“Pero dije que apostar es una gran apuesta, bajo su propio riesgo, ¿no? Eso es lo que les dije. ¡No quiero que vengan a pedirme que les devuelva el dinero!”

Noakes celebró su última victoria participando en una agotadora competencia de Hyrox y no garantiza que descansará incluso si se convierte en nuestro nuevo campeón mundial.

VER CLARAMENTE Un mecánico revela un botón ‘secreto’ que descongelará tus ventanas aún más rápido bailando el vals La declaración completa de La Voix mientras la estrella lesionada se ve obligada a retirarse de Strictly

Él dijo: “Siempre hago tictac, esa es la cuestión, me encanta entrenar. No es una tarea para mí. Mi pequeño reinicio y descanso es con la comida.

“Eso continuará hasta 2026 y luego veremos el final del año, tendremos un poco de tiempo de inactividad y luego volveremos a eso, otro gran año”.