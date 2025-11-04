El ícono de Inglaterra, de 40 años, abandona su nueva carrera como agente inmobiliario de lujo y regresa al deporte como entrenador.

BEN FODEN está de vuelta en el juego después de revertir su decisión de dejar el rugby.

El ex fullback y medio scrum de 40 años se retiró del juego profesional en 2022 y comenzó a vender propiedades en Nueva York, pero regresó al deporte en un nuevo rol dual.

Foden, quien jugó 34 partidos internacionales con Inglaterra a lo largo de su distinguida carrera, ahora trabaja en Scarborough RUFC y también será parte del programa de rugby universitario de la ciudad.

Después de terminar sus días como jugador en la Major League Rugby de Estados Unidos, Foden permaneció en Estados Unidos y cambió su vida por completo.

Sin embargo, su incursión en el mercado inmobiliario no pudo reemplazar la emoción de su querido sindicato de rugby, y ahora el hombre nacido en Chester se dedica a alimentar a la próxima generación con su sabiduría.

Explicó: “Mantuve mi pie en el agua en Estados Unidos, entrenando un poco en las universidades, y siempre disfruté haciendo eso mucho más que cualquier otro trabajo que estuviera haciendo.

“Ahora estoy rodeado de rugby otra vez, tengo un montón de nuevos compañeros del club, y volver y hacer una carrera en ello es como un sueño”.

Foden comenzó en la Premiership en Sale, donde ganó el primero de dos títulos en 2006 antes de representar a los Northampton Saints 250 veces.

Volvió a ganar la división en 2014, ahora en el Saints, y jugó con su país en el Mundial de 2011.

Además de la vida en el campo, Foden estuvo casado con la cantante de Saturdays, Una Healy, antes de su posterior divorcio tras un escándalo de infidelidad.

Foden probó suerte en The X Factor en 2019 y Dancing On Ice, pero fue el primero en ser eliminado con su compañero Robin Johnstone.

Ahora tiene dos hijos con Jackie Belanoff-Smith.

Al anunciar su retiro del rugby, Foden dijo: “El rugby me ha dado mucho a lo largo de mi vida y me ha dado suficientes recuerdos para mantenerme sonriendo por el resto de mis días.

“Me ha llevado por todo el mundo y me siento privilegiado de decir que me ha dado amistades y una familia en la que siempre puedo confiar.

“A todos los que han sido parte de este viaje conmigo, ¡gracias por todo! El rugby es realmente un juego maravilloso y ciertamente ha enriquecido mi vida.

“Prometo siempre (cuando sea posible) devolver algo al juego que tanto amaba jugar.

“Emocionado por el próximo capítulo de mi vida y lo que está a la vuelta de la esquina”.