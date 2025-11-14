El ícono del cricket de Inglaterra, Andrew Strauss, de 48 años, se casará con un ejecutivo de relaciones públicas, de 30, siete años después de la muerte de su esposa Ruth por cáncer de pulmón.

El ícono del CRICKET, Andrew Strauss, se casará con su compañera Antonia Linnaeus-Peat, según los informes.

La leyenda inglesa, de 48 años, se casará con Antonia, de 30, en Franschhoek, Sur. África el 17 de diciembre.

La pequeña ciudad, famosa por su vinose encuentra a unas 50 millas al este de Ciudad del Cabo.

Sólo las familias han sido invitadas a la ceremonia, como reveló Strauss en el Cielo Podcast de críquet deportivo.

Y Strauss no estará en Australia para la serie Ashes cuando comience. próximo semana debido a la próxima boda.

Strauss y Antonia fueron vistos juntos por primera vez en público hace dos años después de salir de un exclusivo restaurante en Londres.

Pero según el Daily Mail, se entendió que habían estado en una relación durante varios meses antes.

Antonia trabajó anteriormente como ejecutiva de relaciones públicas, pero ahora dirige su propia empresa, Linnaeus Fine Art Advisory Limited.

Creció en Hong Kong y asistió a la escuela para niñas St Mary’s Calne, que cuesta £ 40.000 al año.

Este verano Fueron vistos en el palco real del Campeonato de Wimbledon de este verano junto a una gran cantidad de estrellas, incluidas Jamie Redknapp y Dame Laura Kenny.

La decisión de casarse se produce siete años después de la trágica muerte de su difunta esposa Ruth McDonald, quien murió de un raro cáncer de pulmón justo después de la Navidad de 2018.

Anterior Inglaterra El capitán Strauss había estado casado con Ruth durante 15 años y tenía dos hijos, Samuel, de 19 años, y Luca, de 17, con la actriz australiana.

Tras el fallecimiento de su esposa, Strauss fundó la fundación Ruth Strauss en 2019.

La organización benéfica apoya a las familias que enfrentan la muerte de uno de sus padres a causa de esta enfermedad y financia investigaciones vitales sobre el cáncer de pulmón en no fumadores.

En una entrevista con The Telegraph en 2023, habló con franqueza sobre cómo le había afectado el dolor.

Dijo: “Nuestro tiempo es limitado y, por lo tanto, necesito ser más consciente de lo que hago y no hago.

“Esto podría significar experimentar cosas que antes no me atraían, o decir no a cosas aunque no quiero decepcionar a la gente.

“Pero, sobre todo, significa mantener felices a las personas más importantes para mí”.

Strauss alentó a más personas a intentar estar abiertas para apoyar a otras personas que están pasando por circunstancias similares.

Continuó: “Todavía es un tabú demasiado grande.

“Muchas personas se sienten muy incómodas, sin saber qué decir a quienes están pasando por lo mismo, se estremecen, casi queriendo fingir que no está pasando.

“Es absurdo, porque a todos nos tocará la muerte en vida. Para mí, el dolor todavía se siente muy por debajo de la superficie. Y eso tiene que cambiar, porque de lo contrario habrá personas sin apoyo o conocimiento.

“Puedes estar en tu pequeña habitación llorando, sin saber a quién acudir”.

Strauss fue nombrado caballero en septiembre de 2019 por sus servicios a la caridad, el deporte y el cricket.