El impactante plan de Rubén Amorim para devolver los buenos tiempos a Man Utd… aprovechando el ‘espíritu y el aura’ de Eric Cantona

RUBEN AMORIM quiere devolver los buenos tiempos al Manchester United, con la ayuda de leyendas como Eric Cantona.

El técnico portugués espera que los héroes del pasado de Old Trafford puedan inspirar a su actual generación de Red Devils.

Junto con Cantona, Amorim desea aprovechar los cerebros de David Beckham, Paul Scholes, Teddy Sheringham, Andy Cole y Dwight Yorke.

Una fuente cercana dijo que Amorim tiene “una profunda admiración y aprecio” por las leyendas del United y quiere que ayuden especialmente a los jugadores más jóvenes de su equipo.

Amorim pretende aprovechar un alentador regreso a la forma en las últimas semanas con el United invicto en sus últimos cinco partidos de la Premier League.

Una fuente le dijo a SunSport: “A lo largo de su carrera, a Rubén siempre le encantó cuando ex jugadores y leyendas de los clubes para los que jugó interactuaban con el equipo, compartiendo conocimientos, historias y consejos sobre lo que significa representar al club.

“Al venir del Benfica, entiende cómo se siente la presión real y cómo usarla para crecer, como hombre, como jugador y ahora como líder.

“Él cree que estos intercambios pueden ayudar a los jugadores a aprovechar al máximo su tiempo en el United, tanto dentro como fuera de la cancha”.

Amorim siempre ha tenido en especial consideración al rey Cantona.

Quiere que el francés, cuyo hechizo mágico en Manchester impulsó el inolvidable asalto al título de Alex Ferguson en la Premier League, en el que el escocés consiguió 13 títulos de primera categoría, también difunda algo de sabiduría.

La fuente del United añadió: “Rubén ama a Cantona.

“Él lo ve como la encarnación del espíritu y el aura del Manchester United.

“Estas son personas que tienen a United en su ADN, y Rubén quiere que todos en el equipo sientan y vivan esa energía, esa herencia”.