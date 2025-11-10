El jefe de Ferrari ataca descaradamente a Lewis Hamilton después del ‘desastroso’ Gran Premio de Sao Paulo de la estrella de la F1

LEWIS HAMILTON pilló un perro callejero de su propio jefe después de un fin de semana miserable en Brasil.

El siete veces campeón del mundo consiguió sólo dos puntos en el sprint, se clasificó 13º para el Gran Premio y se retiró de la carrera.

Hubo un elemento de desgracia en la forma en que se desarrolló el Gran Premio de Hamilton: sufrió daños en una colisión con Carlos Sainz y Franco Colapinto en la primera vuelta.

Se retiró a boxes para cambiar el alerón delantero, pero se quedó sin herramientas en la vuelta 39 debido a daños en el suelo.

El director del equipo Ferrari, Frederic Vasseur, no se mostró demasiado comprensivo.

Y pareció criticar personalmente con un comentario sobre la falta de velocidad de Hamilton en relación con su compañero de equipo Charles Leclerc.

Vasseur dijo: “No me puedo quejar del ritmo de este fin de semana, al menos en lo que respecta a Charles”.

Leclerc consiguió la quinta posición en el sprint y superó a Hamilton con el tercer tiempo de vuelta más rápido en la clasificación antes de ver su propio Gran Premio arruinado por el contacto con Kimi Antonelli.

Aunque Leclerc objetivamente tuvo mejor ritmo que Hamilton durante todo el viaje a Sao Paulo, algunos fanáticos no quedaron impresionados por los comentarios de Vasseur.

Un usuario de las redes sociales escribió: “Un comentario un poco sarcástico, por cierto”.

Otro intervino con: “Bastante turbio por parte de Vasseur”.

Y un tercero publicó: “Esperaba que contrataran a Lewis para aprender de su experiencia, pero no se ha aprendido nada”.

Lando Norris terminó triunfante en Brasil y amplió su ventaja en el campeonato sobre su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri, cuando faltaban tres fines de semana.

Hamilton, de 40 años, ha soportado una frustrante temporada de debut con Ferrari.

Está a 66 puntos de Leclerc en el Campeonato de Pilotos y no ha logrado ni un solo podio, a pesar de que su compañero de equipo logró siete.

Hamilton dijo en Brasil: “Lamento no haber podido lograr un buen resultado hoy.

“Todo lo que puedo decir es: no puedes rendirte, tienes que seguir intentándolo, tienes que seguir esforzándote, tienes que seguir dándolo todo y no se acaba hasta que se acaba.

“Sé que esto es doloroso, pero realmente creo que las dificultades nos preparan para algo mayor. Y realmente creo que algo está por delante para nosotros, algo positivo está por delante para nosotros. Tengo que creerlo”.