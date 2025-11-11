El juego de Matthew Stafford para los Rams lo coloca entre los grandes de Los Ángeles

Esto no es algo aislado.

Esto no es una buena racha ni un destello en la sartén.

Así que no mires hacia otro lado. Prestar atención.

De lo contrario, corre el riesgo de perderse la clase magistral que el mariscal de campo de los Rams, Matthew Stafford, está impartiendo esta temporada.

Uno que tiene al profesional de 17º año de lleno en la conversación por su primer premio al jugador más valioso de la NFL.

“Veo a esa gente decir cosas así”, dijo Stafford el domingo después de pasar para cuatro touchdowns en la victoria de los Rams por 42-26 sobre los 49ers de San Francisco en el Levi’s Stadium, “y lo único en lo que puedo pensar es que tengo suerte de tener compañeros de equipo increíbles”.

Compartir vía Cerrar opciones adicionales para compartir Gary Klein analiza lo que salió bien para los Rams en su victoria por 42-26 sobre los 49ers de San Francisco el domingo.

Stafford, de 37 años, está jugando como si estuviera en la mitad, no cerca del final, de una posible carrera para el Salón de la Fama.

El domingo lanzó pases de touchdown a los receptores Puka Nacua y Davante Adams y a los alas cerradas Davis Allen y Colby Parkinson mientras los Rams se vengaban de una derrota en tiempo extra ante los 49ers en la Semana 5 y mejoraron a 7-2.

¿Qué tan eficiente ha jugado Stafford esta temporada?

Ha pasado por 25 touchdowns, líder de la liga.

Con sólo dos intercepciones.

“Ahora mismo puede caminar sobre el agua”, dijo Nacua.

En los últimos tres juegos, Stafford lanzó para 13 touchdowns. Su segundo pase de touchdown el domingo, a Allen, fue el número 400 de su carrera.

El nombre de Stafford ya llena el libro de récords de la NFL. Está entre los 10 primeros en varias categorías de pase. Pero nunca ha sido tan eficiente durante tanto tiempo.

Stafford no ha sufrido ningún pase interceptado en los últimos seis partidos, el periodo más largo de su carrera.

“Parece que el juego va realmente en cámara lenta para él en este momento”, dijo el entrenador Sean McVay.

Los jugadores de los Rams (desde la izquierda) Puka Nacua, Matthew Stafford, Jordan Whittington y Davante Adams celebran en el tercer cuarto una victoria por 42-26 sobre los 49ers de San Francisco en el Levi’s Stadium el domingo. (Ezra Shaw/Getty Images)

La reciente trayectoria de excelencia de Stafford está a la par de otros íconos deportivos impresionantes de Los Ángeles.

Ha sido tan dominante como el contraataque de UCLA y la presión en toda la cancha de la década de 1970. Bola curva de 12 a 6 de Clayton Kershaw. El jonrón definitivo de Freddie Freeman.

Esta es una asistencia de Wayne Gretzky. Un juego sin hits de Nolan Ryan.

Una escapada de Reggie Bush. Un revés ganador de Serena Williams. Un gancho aéreo de Kareem Abdul-Jabbar, un pase sin mirar de Magic Johnson, un triple ganador de Kobe Bryant. Un movimiento de poste bajo de Lisa Leslie. Una volcada de Candace Parker.

Una columna de Jim Murray o Bill Plaschke.

Una racha de excelencia para completar los espacios en blanco.

¿Marchito? Tal vez. La NFL es una liga humillante. La reciente carrera de Stafford podría terminar el próximo domingo contra los Seattle Seahawks en el SoFi Stadium.

Así que disfrútalo en tiempo real. Siga el ejemplo de Stafford.

“Me divierto ahí fuera”, dijo cuando se le preguntó acerca de lo que Nacua describió como la celebración del touchdown de Stafford. “Pierdo la cabeza cuando anotamos touchdowns”.

El mariscal de campo de los Rams, Matthew Stafford, sonríe mientras es entrevistado después de la victoria de los Rams sobre los 49ers el domingo. (Godofredo A. Vásquez/Associated Press)

Así es como deben sentirse los coordinadores defensivos cuando Stafford completa uno de sus pases patentados sin mirar.

Adams jugó ocho temporadas en Green Bay con Aaron Rodgers. Él sabe cómo es un MVP.

“Me ha parecido un juego de MVP durante todo el año”, dijo Adams, señalando un juego de la Semana 2 contra los Tennessee Titans, cuando Stafford se libró de una intercepción y llevó a los Rams a la victoria. “Simplemente reunir a un equipo y seguir liderando a un alto nivel cuando las cosas no salen como uno quiere, creo que eso es lo que realmente muestra cómo es un MVP”.

El éxito de Stafford se remonta a 2021, cuando lanzó 41 touchdowns y llevó a los Rams a un título de Super Bowl. Está en camino de lograr un final estadístico aún más impresionante.

“El calentador en el que está está elevando el juego de todos los demás”, dijo Nacua, “y seguimos subiendo a ese tren con él y dejando que nos lleve tan lejos como pueda”.

Si Stafford continúa con su juego estelar, los Rams podrían encontrarse de regreso aquí en el Levi’s Stadium.

Para el Super Bowl LX.