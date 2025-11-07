‘El juego se acabó’: el sorteo de la semifinal de la Copa lo decidirá GO-KART RACE con ex estrellas de la Premier League

LOS FANS han dicho que “el juego se acabó” después de que se anunció que el sorteo de la semifinal de la copa se decidiría mediante una CARRERA DE GO-KART.

Las semifinales de la Copa de la Liga de Gales se jugarán del 5 al 7 de diciembre.

Regístrese para el hoja informativa ¡Gracias!

Cambrian United reservó su lugar después de vencer al británico Ferry Llansawel, mientras que Llandudno ganó un thriller por 6-3 contra Newtown.

Los New Saints barrieron a Caernarfon Town por 3-0 y Barry Town United eliminó al Haverfordwest County para ocupar el último lugar entre los últimos cuatro.

Antes de las semifinales el torneo estaba regionalizado pero ahora es un sorteo abierto, lo que significa que cualquier club podría enfrentarse a otro.

Descubrirán a sus oponentes a través de la tradición de sacar bolas de un sombrero.

CAMPER Gana una VW Campervan más £5.000 en efectivo o £40.000 en efectivo por solo 21p con nuestro código CLASE MUNDIAL Entradas y paquetes para ver a Luke Littler defender el título mundial de dardos en Ally Pally

Pero hay un giro: los números de bolas se decidirán en una carrera de karts en la que participarán ex estrellas de la Premier League.

Participarán el ex defensa del West Ham Danny Gabbidon y el ex centrocampista del Crystal Palace Joe Ledley.

A ellos se unirán en la carrera sus compañeros galeses Andy Legg y Scott Young.

Los números de bola se asignarán en los lugares en los que finalicen la carrera.

LAS MEJORES APUESTAS GRATIS Y OFERTAS DE REGISTRO DE APUESTAS

Los exjugadores seleccionarán aleatoriamente a uno de los cuatro semifinalistas para que los represente en la pista.

Una vez corrida la carrera y decididos los números de bolas, se procede al sorteo. continuará con normalidad.

Los fanáticos han tenido una reacción mixta ante el cambio de formato según publicaron en las redes sociales.

Uno publicó: “El juego se acabó”.

Un segundo escribió: “Creo que es perverso”.

Un tercero comentó: “Qué absolutamente ridículo”.

Un cuarto dijo: “El sorteo de la Copa se decide mediante una carrera de karts. Ya lo he oído todo”.

Otro añadió: “Nunca cambies el fútbol galés. Nunca cambies”.