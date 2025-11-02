El libro del LA Times que conmemora la victoria de los Dodgers en la Serie Mundial ya está a la venta

“Dynasty”, un nuevo libro de Los Angeles Times, narra la dramática carrera de los Dodgers hacia el noveno título de Serie Mundial en la historia de la franquicia.

El libro de 160 páginas presenta los reportajes, comentarios y fotografías galardonados del Times. Destaca las actuaciones destacadas de Yoshinobu Yamamoto, Shohei Ohtani y otros creadores de juego clave. El viaje de los Dodgers hacia una inusual temporada consecutiva de campeonatos comenzó en Japón. Mostró resiliencia en medio de lesiones y adversidad a lo largo de la temporada regular, seguida de una postemporada como ninguna otra que incluyó dos juegos de Serie Mundial con entradas extra. El libro señala contribuciones clave de más estrellas de los Dodgers, incluidos Freddie Freeman, Will Smith, Mookie Betts, Kiké Hernández, Miguel Rojas y muchos otros.

El libro está disponible para preventa en la tienda de The Times. Los libros pedidos antes del 1 de diciembre comenzarán a enviarse a los clientes el 8 de diciembre. Haga su pedido antes del 1 de diciembre para obtener un 15 % de descuento.