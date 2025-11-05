El magnate que pagó el divorcio con dinero sucio después de que su esposa lo dejara por el as del Arsenal, Cesc Fàbregas, le dijeron que le devolviera una enorme suma

Un magnate que pagó su divorcio con un fraude inmobiliario después de que su esposa lo abandonara por Cesc Fábregas ha recibido la orden de devolver 1,3 millones de libras esterlinas.

Elie Taktouk se casó con la modelo libanesa Daniella Semaan en 1998, pero se separaron 13 años después, cuando ella lo dejó por la ex estrella del Arsenal.

Durante una amarga batalla por el divorcio, Taktouk perdió la casa conyugal de £5,5 millones en belgravia a su ex y su nueva pareja.

Luego, el hombre de 50 años fue condenado a siete años de cárcel en 2021 por un fraude inmobiliario multimillonario.

Se le ordenó pagar 4,5 millones de libras esterlinas en una sentencia de confiscación dos años después de la estafa.

Un juez dictaminó que Taktouk debería cumplir ocho años de cárcel consecutivos a su sentencia de siete años si el dinero no fue pagado en mora.

Pero Taktouk apeló con éxito esa orden ante el Tribunal de Apelaciones, aunque no pudo bloquear la venta de £5,5 millones de su antigua casa familiar a su ex y a Fábregas.

Ahora se le ha ordenado pagar 1,3 millones de libras esterlinas en una nueva audiencia de confiscación.

Kennedy Talbot KC, fiscal, dijo: “Me complace mucho decir que hemos llegado a un acuerdo del que debo informar a su señoría.

“El acuerdo al que hemos llegado es que el tribunal debería considerar emitir una orden de confiscación por la suma de 1,3 millones de libras esterlinas.

“Esta cifra se sitúa entre lo que el señor Taktouk dice que tiene a su disposición y lo que tendría que demostrar que no tiene: 4,5 millones de libras”.

El tribunal escuchó anteriormente cómo el padre de Taktouk, Youssef Taktouk, era uno de los hombres más ricos de Ibadan. Nigeriay valía alrededor de £ 187 millones.

Tanto él como su hermano, el Dr. Wassim Taktouk, eran accionistas de la empresa Wasseli de su padre.

El fiscal dijo que el Dr. Wassim, como albacea del testamento de su padre, “acordó cargar su propiedad por el pago de 1,3 millones de libras esterlinas”.

Dijo al tribunal que la cifra revisada permitiría “garantizar” que la orden de confiscación “se pagaría”.

Taktouk fue declarado culpable de 11 cargos de fraude y falsificación relacionados con una fallida remodelación de una propiedad en Knightsbridge.

El director de JMT Property Ltd fue demandado en forma privada por el promotor inmobiliario Adrian Noël y su padre Frank.

Hicieron una inversión inicial para comprar la propiedad y luego hicieron diez inversiones adicionales a petición de Taktouk para realizar obras mientras era director del proyecto.

Pero utilizó el efectivo para financiar su extravagante estilo de vida por una suma de £2,5 millones, aunque se creía que la pérdida total fue de £3,237,347.

Taktouk tiene dos hijos de su casamiento para modelar a Daniella.

Ella y la ex estrella del Chelsea Fábregas se conocieron por primera vez en el restaurante japonés Nozomi en 2013, lo que provocó una amarga batalla de divorcio.

Fábregas ahora comparte tres hijos con Daniella, con quien se casó en mayo de 2018.

La pareja vive en Italia donde el ex capitán del Arsenal dirige al Como de la Serie A.