El mariscal de campo de UCLA, Nico Iamaleava, listo para jugar contra Washington

Nico Iamaleava ha vuelto.

El mariscal de campo de UCLA que se perdió el partido del fin de semana pasado contra Ohio State debido a una conmoción cerebral recibió autorización para jugar contra Washington el sábado en el Rose Bowl, según una persona con conocimiento de la situación que habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de los asuntos de salud. Iamaleava fue liberado del protocolo de conmoción cerebral el lunes por la noche.

El regreso del mejor jugador de los Bruins debería mejorar significativamente una ofensiva que reveló un plan de juego conservador contra los Buckeyes bajo el mando del mariscal de campo suplente Luke Duncan.

La línea ofensiva de UCLA también volverá con toda su fuerza con el esperado regreso del guardia Garrett DiGiorgio y el tackle Reuben Unije de lesiones. DiGiorgio se perdió el partido contra los Buckeyes debido a espasmos en la espalda y Unije abandonó el partido con una lesión en la parte inferior del cuerpo.

Iamaleava ha sido de lejos la principal arma ofensiva de los Bruins esta temporada después de transferirse desde Tennessee. Completó el 63.7% de sus pases para 1,659 yardas con 12 touchdowns y siete intercepciones, mientras que también emergió como el líder corredor del equipo con 474 yardas y cuatro touchdowns en 96 acarreos.

La negativa de Iamaleava a deslizarse o salirse de los límites podría haber contribuido a su conmoción cerebral porque repetidamente ha recibido grandes golpes como resultado de su valentía. Recibió varios golpes de castigo contra Nebraska a principios de este mes antes de desarrollar síntomas de conmoción cerebral durante la próxima semana, lo que lo obligó a perderse el juego contra Ohio State.

Duncan jugó admirablemente en ausencia de Iamaleava, completando 16 de 23 pases para 154 yardas y un touchdown sin intercepción. Parecía más cómodo a medida que avanzaba el juego en medio de decisiones de juego que le permitían cada vez más lanzar el balón más lejos del campo.

Ahora Duncan cederá felizmente su lugar a Iamaleava mientras los Bruins (3-7 en general, 3-4 Big Ten) intentan romper una racha de tres derrotas consecutivas con una victoria sobre los Huskies (7-3, 4-3).