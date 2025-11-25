El mayor error económico de la leyenda del Arsenal fue comprar el Aston Martin DB7, que volcó y se estrelló apenas tres meses después.

La leyenda del ARSENAL, David Seaman, ha revelado el mayor error monetario de su historia.

Y está gastando una fortuna en un Aston Martin DB7 nuevo que puso sobre el techo apenas tres meses después.

Regístrese para el hoja informativa ¡Gracias!

el primero Inglaterra El número 1, de 62 años, habló sobre el accidente que dejó destruido el motor de sus sueños y le enseñó una lección brutal sobre cómo comprar uno nuevo. carros.

Seaman, uno de los mejores porteros del Arsenal, dijo que siempre había sido cuidadoso con el dinero en efectivo después de crecer en una familia trabajadora de Yorkshire.

Su madre trabajaba en un pub y su padre era un trabajador siderúrgico y la familia vivía en una modesta casa adosada sin baño interior.

Observó a sus padres trabajar sin parar, especialmente después de que compraron una pequeña tienda en la esquina cuando él tenía 14 años.

TÁCTICAS EXPUESTAS Cómo los ‘invasores del espacio’ del Arsenal inmovilizaron al Tottenham MARSELLA VS NEWCASTLE Vista previa de apuestas, predicciones y cuotas para la eliminatoria de la Liga de Campeones

Seaman dijo que esos primeros años le enseñaron que nada se consigue sin trabajo duro, algo que aportó a su carrera futbolística.

Pero a pesar de su éxito, el portero admitió que ha tenido momentos en los que dinero estaba apretado.

Como aprendiz de 19 años en Leeds, que ganaba sólo £12 a la semana, Seaman dijo que una vez se quedó con un sobregiro de £90 arreglando el viejo auto de su padre.

Confesó que no podía dormir por el estrés, aterrorizado por cómo lo devolvería.

OFERTA DE BIENVENIDA DE SUN VEGAS: OBTÉN UN BONO DE £ 50 CUANDO TE REGISTRES

La leyenda del Arsenal dijo: “No podía dormir, preocupado por de dónde iba a sacar el dinero”.

El susto le enseñó a saber siempre exactamente qué hay en su cuenta bancaria.

Sin embargo, su mayor error se produjo años después, en 2000, cuando se gastó el dinero en un Aston Martin DB7 nuevo.

Dijo que estaba “muy orgulloso” conduciendo Fuera de la explanada, pero la alegría no duró mucho.

Seaman añadió: “Lo que más lamento es haber comprado un Aston Martin DB7. Compré uno en 2000, era nuevo y pagué mucho por él.

“Estaba muy orgulloso, pero después de tres meses aterricé boca abajo: perdí la parte trasera, golpeé una acera y giré.

“Afortunadamente no me lastimé, pero me quedé atrapado en el coche. Mi amigo Lee Dixon abrió la puerta y me corté la mano con un trozo de vidrio que se había roto en el suelo.

“Ese será el último auto que compraré nuevo dado el valor que perdió tan pronto como salió de la estación de servicio”.

El costoso error claramente todavía lo persigue e insiste en que nunca volverá a comprar un auto nuevo después de ver cómo el valor del DB7 desaparecía instantáneamente.

Seaman ahora vive en Buckinghamshire con su esposa Frankie, de 52 años, a quien conoció en Dancing On Ice, y tiene cuatro hijos adultos.

SIN PESAR McDonald’s dos veces al día me vio llegar al puesto 25… Perdí el puesto 12 y ahora mis ex quieren que vuelva FRACASO Soy una celebridad sumida en el caos mientras las estrellas son EVACUADAS del campamento y la filmación se retrasa

Ganó tres títulos de liga, cuatro Copas FA, una Copa de la Liga y la Recopa de Europa.

Apodado ‘manos seguras’, Seaman, tiene 75 años Inglaterra gorras y recibió un MBE en 1997.