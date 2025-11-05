El mediocampista del Sounders Cristian Roldán nombrado para el XI Mejor de la MLS

Cristian Roldán fue incluido en el XI Mejor de la MLS, anunció la liga el miércoles. Es el primer honor que recibe el mediocampista de los Sounders desde que fue seleccionado en el draft de 2015.

Roldán, de 30 años, pasó de ser lateral a jugar en una posición más defensiva esta temporada y registró algunas de sus mejores estadísticas mientras ayudó a un equipo de Sounders cargado de lesiones a terminar quinto en la clasificación de la Conferencia Oeste. Terminó la temporada de la MLS sexto en la liga en tacleadas (80) y posesiones ganadas (181) y cuarto en duelos ganados (58,8%).

La ex estrella de la Universidad de Washington anotó un gol y nueve asistencias, la mayor cantidad de su carrera, en competiciones de la MLS esta temporada. Roldán lideró al Sounders en minutos ligueros (2.633).

Los Sounders han tenido 11 jugadores nombrados para el mejor XI desde que se unieron a la liga en 2009. El más reciente fue el defensor Yeimar la temporada pasada.

El club se está preparando para un partido decisivo del Juego 3 contra Minnesota United, cuarto cabeza de serie, el sábado en Allianz Field en St. Paul, Minnesota. Los Sounders, quinto cabeza de serie, derrotaron a los Loons para una victoria de 4-2 en el Juego 2 en Lumen Field el lunes.

Roldán mostró su habilidad ayudando a crear dos goles en el partido.

En el primero, corrió desde lo profundo del medio campo para adelantar al mediocampista de Minnesota Joaquín Pereyra y driblar por el flanco derecho para enviar un centro al área. Su compañero Jesús Ferreira hizo la conexión y envió un cabezazo raso al delantero Jordan Morris para anotar en el 21.calle minuto.

Roldán volvió a estar en la banda derecha en el 41.calle minuto. Esta vez, su centro a Ferreira terminó en que el delantero Danny Musovski lanzó un disparo con la derecha que superó al portero del MNUFC, Dayne St. Clair, para tomar una ventaja de 3-0.

“Se vio una actuación motivada por su parte”, dijo el entrenador del Sounders, Brian Schmetzer, sobre Roldán, quien tiene la segunda mayor cantidad de apariciones en playoffs entre los jugadores activos de la MLS (34). “Muchas veces eso se filtra a través del equipo”.