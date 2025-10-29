El Napoli ‘trama una transferencia impactante para Kobbie Mainoo’ en enero

Según se informa, NAPOLI tomará medidas para fichar a Kobbie Mainoo en enero.

El centrocampista ha visto limitado su tiempo de juego Manchester Unidos esta temporada.

Regístrese para el hoja informativa ¡Gracias!

Rubén Amorim ha preferido un centro del campo pivote de bruno Fernández y casemiroy Mainoo no pudo iniciar un partido de la Premier League.

El Nápoles está siguiendo su situación y está previsto que presente una oferta en enero, informa la Gazzetta dello Sport.

El equipo italiano perderá durante varias semanas al centrocampista clave Frank Anguissa, cuando juega en el Camerún al África Copa de Naciones.

Ven a Mainoo como un reemplazo adecuado, ya que anteriormente intentaron ficharlo en el verano como parte del trato que trajo a Rasmus Hojlund al club.

BOLA DEL CIELO El ‘Sky Stadium’ se construirá a 350 metros de altura y podría albergar partidos del Mundial oferta de bienvenida Obtenga un bono de bienvenida de £50 cuando se una a Sun Vegas y gaste £10

Sin embargo, es posible que nuevamente no puedan capturarlo con el United preparado para bloquear los acercamientos de jugadores aún más marginales.

Afcon significa que los Red Devils tampoco podrán contar con Bryan Mbeumo, Amad y Noussair Mazraoui.

Por lo tanto, a Mainoo se le podría negar una transferencia, ya que anteriormente se rechazó una solicitud para dejar el club en préstamo el verano pasado.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que Mainoo se fuera en enero, Amorim dijo: “También sé que en nuestro club hay mucho ruido.

LAS MEJORES APUESTAS GRATIS Y OFERTAS DE REGISTRO DE APUESTAS

“Tienes que tener noticias. Los jugadores no están jugando. Quieren jugar. Hay un Mundial.

“Hay agentes que escuchan hablar a los jugadores todo el tiempo.

“Lo entiendo, pero son nuestros jugadores y necesitamos que todos tengan una buena temporada”.