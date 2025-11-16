El No. 8 USC no puede lograr una remontada en la derrota ante el No. 2 Carolina del Sur

El escolta de Carolina del Sur, Ta’Niya Latson, entró en la pintura en el tercer cuarto. Mientras se acercaba para hacer la bandeja, se encontró con el guardia de la USC Kennedy Smith, quien se levantó y golpeó la pelota con tanta fuerza contra las gradas que le quitó el sombrero a un fanático sentado a un par de filas de profundidad entre la multitud del Crypto.com Arena.

Eso acabó siendo lo más destacado de la segunda parte de los troyanos.

Habían estado en esta situación antes. En su juego más reciente en el No. 9 North Carolina State, USC estaba perdiendo por ocho con 9:48 por jugar antes de lograr una remontada. Y el sábado por la noche, los Trojans se encontraron aquí nuevamente: perdiendo 10 ante Carolina del Sur, el segundo equipo del país, de cara al último cuarto.

El No. 8 USC no se lo puso fácil a Carolina del Sur. Forzaron pérdidas de balón. Hicieron sus tiros libres. Pero no fue suficiente, ya que Carolina del Sur hizo lo suficiente para escapar con una victoria por 69-52 en Crypto.com Arena.

Smith lideró a la USC en anotaciones con 12 puntos restantes y tres asistencias. Kara Dunn fue la única otra troyana en cifras dobles con 10 puntos y tres rebotes. Carolina del Sur tuvo cuatro jugadores que anotaron cifras dobles, liderados por los 17 puntos de Joyce Edwards. Carolina del Sur limitó a la estrella de primer año de la USC, Jazzy Davidson, a ocho puntos con cuatro de 11 tiros de campo.

Los Gamecocks (4-0) salieron descuidados con seis pérdidas de balón en la primera mitad y dispararon solo el 33% desde el campo, pero los Trojans (2-1) no pudieron capitalizar. Su porcentaje de tiros (36%) fue casi igual de malo durante los dos primeros cuartos y fueron superados en rebotes 27-20 cuando Carolina del Sur anotó nueve puntos de segunda oportunidad en nueve rebotes ofensivos en la primera mitad.

El guardia de la USC, Jazzy Davidson, pierde el balón mientras se dirigía a la canasta contra Carolina del Sur el sábado por la noche. (Gina Ferazzi / Los Ángeles Times)

Las grietas comenzaron a mostrarse en la segunda mitad, cuando Carolina del Sur abrió con una racha de 10-2 para darle a la USC un déficit de dos dígitos. Los Gamecocks superaron a los Trojans 23-15 en el tercero.

Carolina del Sur aprovechó cada ventaja que tuvo desde la primera mitad. Su plus-siete en rebotes se disparó hasta el plus-24. Pasaron de nueve rebotes ofensivos a 21, y aunque aún terminaron el juego con 17 pérdidas de balón, forzaron con 16 puntos de las 13 pérdidas de balón de USC.