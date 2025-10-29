El nuevo complejo deportivo de Harvard-Westlake avanza según lo previsto

La construcción comenzó en abril de 2024 para el complejo deportivo de Harvard-Westlake, valorado en 200 millones de dólares, en las antiguas instalaciones de Weddington Golf & Tennis de 16 acres en Studio City. Un recorrido reciente mostró que ha habido un gran progreso, y que las áreas públicas y privadas abrirán en el otoño de 2026.

El nuevo aparcamiento subterráneo con 130 plazas de carga para coches eléctricos está prácticamente terminado, salvo el pintado de las plazas de aparcamiento individuales. Se abrirá una puerta de seguridad mediante reconocimiento facial para permitir que el personal ingrese al gimnasio principal y al gimnasio auxiliar a través del estacionamiento. Están tomando forma una sala de lucha libre, una sala de esgrima, una sala de pesas, una sala de entrenamiento de medicina deportiva y una sala de yoga.

Hay 11 vestuarios para los equipos locales y visitantes.

Dos campos de césped para todo clima probablemente serán los últimos en terminarse y por ahora todo el equipo de construcción se dejará en las áreas. No habrá tantos baños como en el Intuit Dome [more than 1,000]pero 117 es bastante bueno.

La antigua casa club de golf ha sido remodelada y estará abierta al público para comidas. El viejo putting green todavía está enfrente de Whitsett Avenue. Se está construyendo una cafetería adyacente al gimnasio principal, junto con ocho canchas de tenis y una piscina de 52 metros para natación y waterpolo. Se están levantando muros de seguridad que separarán las áreas públicas y privadas.

Habrá más de 150 cámaras de seguridad con IA que ayudarán a monitorear los problemas. Hay nuevos robles y naranjos que crecen como parte de un proyecto de paisajismo gigante. El agua ya se está capturando con un sistema subterráneo de reutilización y aguas pluviales terminado.

El plan es que los partidos de baloncesto se celebren en el nuevo gimnasio principal a finales de 2026. Allí también se celebrarán competiciones de fútbol, ​​lacrosse, waterpolo, natación y hockey sobre césped. La escuela se comprometió a no jugar fútbol en el sitio por ahora.

El próximo año, la escuela necesitará un certificado temporal de permiso de ocupación para que los entrenadores y otras personas puedan instalar las instalaciones, luego un certificado permanente antes de permitir que los estudiantes y otras personas ingresen al complejo conocido como River Park.

Con dos gimnasios, busque la escuela para albergar futuros torneos de baloncesto. Con dos campos deportivos y su piscina, el sitio podría ser utilizado para prácticas de equipos extranjeros en el verano de 2028, antes de los Juegos Olímpicos. Las comodidades lucen impresionantes cuando queda un año de construcción.

