El nuevo estadio construido a un costo de £ 66 millones cuenta con una pista para correr en THE ROOF

Se ha inaugurado oficialmente un vanguardista estadio polivalente de £ 66,8 millones, que cuenta con una pista de atletismo pública en la azotea de 230 metros.

El espectacular estadio multifuncional Horacka en Jihlava, República Checa, será el hogar del equipo local de hockey sobre hielo HC Dukla.

Regístrese para el Deporte hoja informativa ¡Gracias!

La pista en la azotea se encuentra ahora en pruebas y se espera que el público la acceda pronto, lo que pone de relieve una tendencia creciente de que la infraestructura deportiva se mezcle con los espacios comunitarios.

Diseñado por el arquitecto Chybik + Kristof (CH+K), es el edificio deportivo y cultural más grande de la historia moderna de la región de Vysocina.

Se necesitaron sólo dos años para construir la nueva megainstalación, construida en el sitio del estadio de hockey sobre hielo original que sirvió a la ciudad durante 68 años.

El estadio tiene una capacidad de 5.581 asientos y puede ampliarse a 7.416 para conciertos.

OLEAJE DEL TERRENO La estación que lleva el nombre de un estadio icónico cambiará de nombre después de una remodelación de £ 58 millones oferta de bienvenida Obtenga un bono de bienvenida de £50 cuando se una a Sun Vegas y gaste £10

Además de la impresionante pista de atletismo en la azotea, el complejo también alberga una cervecería, un gimnasio, una tienda para aficionados y establecimientos de servicio de comidas.

El jefe de proyecto Josef Prokes dijo: “La construcción fue extremadamente exigente tanto desde el punto de vista técnico como logístico.

“Desde la coordinación precisa de decenas de oficios en un entorno urbano reducido hasta instalaciones por fases vinculadas a la puesta en marcha de tecnologías.

“Una característica interesante es el uso del calor residual y el exceso de frío del enfriamiento de la superficie del hielo para calentar agua, calentar el suelo o enfriar espacios interiores mediante sistemas de tratamiento de aire”.

Lo más leído en Otros deportes

LOS MEJORES CASINOS EN LÍNEA: LOS MEJORES SITIOS DEL REINO UNIDO

En el edificio de la esquina también hay un alojamiento que puede albergar a equipos deportivos y participantes en torneos para eventos más importantes.

La reacción del público ha sido positiva hacia la pista de atletismo en la azotea.

Un aficionado comentó: “Eso es genial. Mucho mejor en el tejado que en el campo”.

Otras pistas para correr en azoteas notables incluyen Osaka Air Track en Japón y White Collar Factory en Old Street, Londres.