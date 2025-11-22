El nuevo estadio de Birmingham es el más feo que he visto en mi vida

¿CUÁNDO has oído alguna vez a alguien decir: “Te digo lo que necesita este lugar… chimeneas”?

Quien haya decidido agrupar 12 de estas cosas en los planes para el nuevo estadio de Birmingham necesita dar un paso atrás.

Es sorprendente ver que mi querido Blues obtenga este tipo de inversión: hará maravillas en la zona.

Será un estadio maravilloso y es algo brillante que los propietarios están haciendo por el club y la ciudad.

Me encanta lo que están haciendo, no hay duda de que el terreno necesita mejoras, así que todos tenemos que agradecer enormemente a Tom Wagner.

¿Pero las chimeneas? Han decidido llamar al nuevo terreno el ‘Powerhouse Stadium’.

Lo único que me recuerda es la enorme central eléctrica Ratcliffe on Soar que ves subiendo por la M1.

La idea era rivalizar (y vencer) lo que logró Tottenham cuando derribaron White Hart Lane.

Para un fanático del Blues fue muy emocionante escuchar eso, soñar con un nuevo terreno y anticipar algo de clase mundial.

Y a este grupo se le han ocurrido chimeneas. Es Birmingham a la perfección.

Me encanta la ciudad y de donde soy pero lo primero que pensé cuando vi los planos fue: “Lo hemos vuelto a hacer”.

Es el estadio nuevo más feo que he visto jamás. Cuantas más imágenes veas, más esperarás que hayan sido mal editadas. Se puede entender intentar apegarse a las raíces de la clase trabajadora y querer algo icónico, algo que, dicen, se pueda ver desde 40 millas de distancia.

Pero no es el estadio lo que podrás ver desde allí, sino las horribles chimeneas.

Sólo puedo desear que dentro de cinco años esté escribiendo que me equivoqué, admitir que estaba muy equivocado y que, guau, las chimeneas vuelvan a estar de moda. Quizás soy demasiado cínico.

El terreno y esas 12 torres estarán entre canales y calles antiguas y habrá una sensación de “Esto es Birmingham”. Tendremos un estadio nuevo y reluciente en el que se habrán gastado miles de millones y será algo de lo que estar orgullosos.

Algo que fue bueno ver en la inauguración fue la participación de Jude Bellingham.

Jude, estrella del Real Madrid e Inglaterra, ha estado realmente en el centro de atención, hasta un punto que nunca antes había experimentado, durante el parón internacional.

Parece una tormenta perfecta y eso ha significado que este monstruo de jugador y personalidad sea ahora el pararrayos.

Participación de Jude Bellingham

Durante la Eurocopa del año pasado, a veces era como nuestro Paul Gascoigne y todo el comportamiento que amamos entonces, para algunos, de repente ahora es desagradable.

Hay un elemento en el que Jude tiene que ignorar esto. Es uno de los nombres más importantes del fútbol y ahora es el rostro de algunas marcas enormes.

Esto vendrá con el territorio, pero nunca debe volverse personal. El jefe de los Tres Leones, Thomas Tuchel, debe asumir parte de la culpa.

Puede argumentar que el inglés es su segundo idioma, pero cuando llamas a alguien “repulsivo” solo habrá un resultado.

Cada persona y jugador siempre querrá agradar, eso es natural.

Pero, ¿a Jude, en el gran esquema de las cosas, le importará el alboroto que se ha armado? No.

Elogios de los hermanos Bellingham

He sido testigo y he trabajado con miles de jugadores a lo largo de los años y tanto él como su hermano, Jobe Bellingham, son las dos personas más testarudas que he conocido.

Sienten que van directo a la cima, ya sea que vayas con ellos o no. Eso es algo que mucha gente envidiará.

La familia Bellingham tenía un plan claro para Jude y Jobe, y funcionó.

Ambos son superestrellas de élite, y para el resto de nosotros, incluyéndome a mí, es un gran indicador de que has fallado.

Aunque Jude tiene una mentalidad de instinto asesino, lo que significará que seguirá siendo un activo clave para Inglaterra en la Copa del Mundo, siempre ha sido un muy buen chico.

Hay chicos con los que jugó en Birmingham que, dada su situación actual, habrían entendido si los hubiera cortado.

Pero no, siempre hay mensajes y camisetas y entradas cuando las necesitan sus seres queridos en aquel entonces. Dice mucho.