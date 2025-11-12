El nuevo Old Trafford de £ 2 mil millones de Man Utd es “muy probable” para albergar un gran evento deportivo, revela el alcalde Andy Burnham

El nuevo Old Trafford del MANCHESTER UNITED, valorado en 2.000 millones de libras, ha recibido apoyo para albergar un importante evento deportivo.

Los Red Devils esperan poder instalarse en este moderno estadio en 2030.

La fecha de finalización todavía se considera optimista, pero el alcalde de Manchester, Andy Burnham, confía en que el estadio será útil.

Forma parte del grupo de trabajo detrás de la construcción del nuevo estadio, que se espera que se convierta en el “Wembley del Norte”.

Burnham quiere que la nueva casa del United con capacidad para 100.000 espectadores sea uno de los estadios sede de la Copa Mundial Femenina de 2035.

Reveló su objetivo mientras aparecía en el podcast The Added Time.

Dijo: “Es un proyecto de crecimiento importante para todo el noroeste.

“Y la perspectiva tentadora que tengo en mente es que, si realmente lo ponemos en marcha, creo que hay una probabilidad bastante alta de que seamos anfitriones de la Copa Mundial femenina de la FIFA en 2035.

“Imagínense una final en ese New Trafford, el nuevo Old Trafford.

“Sería un gran objetivo, ¿no?”

La financiación del lucrativo proyecto sigue siendo un punto de discordia.

United espera utilizar dinero del gobierno para la infraestructura más amplia de un desarrollo que también incluirá 17.000 viviendas.

El mes pasado, los jefes de Old Trafford todavía necesitaban obtener sus propios fondos para el estadio.

La Copa Mundial Femenina de 2035 se jugará en Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales.

El torneo lo disputarán 48 equipos y será el segundo de ese tamaño tras su ampliación a partir de 2031.