¿El patrimonio neto de Chris Eubank Jr y cuánto le pagan por la revancha de esta noche con Conor Benn?

CHRIS EUBANK JR se ha criado rodeado de riqueza gracias a su padre, el magnate del boxeo, pero ha pasado mucho tiempo sin utilizar la tarjeta de crédito de su padre.

Gane, pierda o empate, la ilustre carrera de Eubank Jr le ha permitido conseguir varios premios enormes.

Y la estrella británica está en camino de recibir otro importante impulso financiero cuando regrese al ring con su acérrimo rival Conor Benn.

¿Cuál es el patrimonio neto de Chris Eubank Jr?

Según se informa, el patrimonio neto de Chris Eubank Jr supera los 10 millones de libras esterlinas.

Ganó aproximadamente £2,4 millones por sus dos peleas contra Liam Smith en 2023.

Según se informa, Eubank Jr se llevó a casa otras 850.000 libras esterlinas por su victoria sobre Kamil Szeremeta el año pasado.

Y mirando más atrás, el hijo de la leyenda del boxeo Chris Eubank también se embolsó £ 775 mil por su derrota ante George Groves en 2018 y la victoria sobre Liam Williams le permitió embolsarse £ 1 millón en 2022.

Eubank Jr ha gastado generosamente parte de su dinero y, según se informa, tiene una colección de automóviles con un valor de poco menos de £ 1 millón, que incluye un Lamborghini Huracan de £ 215,000 y un McLaren 720S de £ 218,000.

También posee una propiedad en Dubai supuestamente valorada en 4 millones de libras esterlinas.

¿Cuánto le pagan a Chris Eubank Jr por pelear con Conor Benn?

Se ha informado ampliamente que Eubank Jr se llevará a casa £10 millones de la bolsa de £18 millones cuando pelee contra Conor Benn nuevamente.

Firmaron un acuerdo de dos peleas el año pasado e incluía una división del dinero 60/40.

Ambos hombres se llevaron a casa la misma cantidad después de subir al ring en abril.

Sin embargo, Eubank Jr tuvo que pagar £375,000 de sus ganancias después de NO lograr alcanzar el peso correcto a pesar de problemas de salud.

También fue multado con 100.000 libras esterlinas por golpearle la cara con un huevo a Benn durante un enfrentamiento.

¿Cuándo es Chris Eubank Jr vs Conor Benn 2?

Chris Eubank Jr vs Conor Benn tiene lugar ESTA NOCHE – Sábado 15 de noviembre.

Las caminatas circulares se realizarán a aproximadamente 9:38 GMT.

El estadio del Tottenham Hotspur será el anfitrión.