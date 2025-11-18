El periodista Bob Condotta califica la derrota de los Seahawks contra los Rams | Análisis

INGLEWOOD, California – Un equipo ganó 414 yardas, el otro 249. Un equipo tuvo 26 primeros intentos, el otro 12. Un equipo convirtió 8 de 17 terceros o cuartos intentos, el otro 4 de 14. Un equipo retuvo el balón durante 37 minutos y 49 segundos, el otro equipo 22:11.

El equipo que tuvo el menor de todos esos números el domingo, Los Angeles Rams, tuvo el mayor número en la única estadística que importa: los puntos, escapando con una victoria 21-19 sobre los Seattle Seahawks.

Y lo hicieron gracias a una de las pocas estadísticas en las que tenían ventaja: las pérdidas de balón.

Los Seahawks perdieron el balón cuatro veces, todas por intercepciones de Sam Darnold, mientras que los Rams solo tuvieron una pérdida de balón.

Eso demostró la diferencia al darle a los Rams uno de los dos juegos que bien podrían decidir el título de la NFC Oeste.

Pero, en definitiva, los Seahawks sintieron que demostraron tener razón a pesar de la derrota.

“Dos equipos realmente buenos”, dijo el entrenador Mike Macdonald. “Dos grandes equipos fueron tras ello”.

Los Seahawks esperarán ansiosamente la revancha el 18 de diciembre en Lumen Field mientras esperan que Darnold comience a jugar un poco más limpio.

Repasemos las calificaciones:

Jugador de ataque

Si bien Darnold casi ayudó a ganar este juego para los Seahawks al final, la realidad es que él fue la persona más responsable de la necesidad de intentar lograr un milagro al final.

Aparte de las selecciones, Darnold necesitaba conseguir un poco más de aire en un pase largo a un Rashid Shaheed abierto en el tercer cuarto que habría ido a un touchdown.

Si esto fuera sólo un juego, sería una cosa. Pero Darnold ha lanzado 10 intercepciones en 10 juegos, dos menos que las 12 que lanzó en 17 el año pasado, siete de ellas en los últimos cuatro juegos.

La capacidad de recuperación de Darnold para seguir lanzando golpes incluso después de todas esas selecciones del domingo es impresionante.

Pero las elecciones simplemente tienen que parar.

Calificación: D.

corriendo de regreso

Kenneth Walker III continuó una temporada bastante buena con 67 yardas en 16 acarreos y un touchdown y 44 yardas en tres recepciones. También tuvo un aparente touchdown de 15 yardas en el tercer cuarto.

Zach Charbonnet agregó 35 yardas en 11 acarreos mientras los backs se combinaron para 110 yardas en 29 acarreos.

Calificación: A.

Receptor

Jaxon Smith-Njigba tuvo otro día decisivo con 105 yardas en nueve recepciones, incluido un agarre destacado de 28 yardas con una mano al final de la primera mitad. También recibió un castigo por interferencia de pase defensivo en los últimos segundos que acercó a los Seahawks lo suficiente como para intentar un gol de campo.

Como se señaló, Shaheed casi tuvo su primera gran jugada como Seahawk, terminando con dos recepciones para 27 yardas en cinco objetivos, y Cooper Kupp tuvo un regreso a casa mayormente tranquilo con tres recepciones para 23 yardas.

Calificación: B.

ala cerrada

AJ Barner estableció un récord personal con 10 recepciones para 70 yardas en 11 objetivos. Dos de 13 llegaron en el último tramo. Finalmente fue detenido en una jugada de Tush Push al final del tercer cuarto. El novato Elijah Arroyo no tuvo recepciones, pero fue el objetivo en dos pases que fueron interceptados y Nick Kallerup fue sancionado por el agarre que anuló el touchdown de Walker.

Calificación: DO.

linea ofensiva

Dada la fortaleza de la defensiva de los Rams y cómo sus siete delanteros a menudo les han hecho la vida imposible a los Seahawks, parecía un buen día para la línea. Olu Oluwatimi reemplazó al lesionado Jalen Sundell y pareció aguantar bien.

El guardia derecho Anthony Bradford fue llamado para detener la primera jugada de una serie al final del tercer cuarto, y Darnold lanzó una intercepción en primera y 20 en la siguiente jugada.

Y la esperanza es que Gray Zabel esté bien después de que se fue tarde por una lesión en la rodilla.

Calificación: B.

línea defensiva

Los Seahawks limitaron a los Rams a 34 yardas terrestres en 11 acarreos en la segunda mitad, que incluyeron 18 del receptor Puka Nacua en la serie final de Los Ángeles en un final.

Byron Murphy II jugó otro juego sólido contra la carrera y el pase con cinco tacleadas, una para pérdida, y Leonard Williams tuvo cuatro tacleadas y un hit de QB.

Calificación: B-plus.

Fin apresurado

El plan de juego de los Rams y la capacidad de Matthew Stafford para deshacerse del balón rápidamente influyeron en la falta de golpes del QB (tres) y capturas (cero). Si bien lo ideal hubiera sido más de cada uno, el grupo de vanguardia pareció jugar bien.

Algunos ejemplos: Uchenna Nwosu tacleó a Kyren Williams por una pérdida de uno en un tercero y dos en el último cuarto cuando los Rams lideraban 21-12 y otro primer intento o dos habrían terminado el juego. Derick Hall recibió un golpe del mariscal de campo en un tercer intento a principios del último cuarto para forzar un juego incompleto. Boye Mafe tuvo una entrada a Blake Corum para una pérdida de 3 yardas para ayudar a matar una serie del tercer cuarto.

Calificación: B-plus.

apoyador interno

Ernest Jones IV asumió la culpa de tres carreras de los Rams en la primera mitad que representaron la mayoría de sus yardas terrestres, en particular una carrera de Williams de 34 yardas en cuarta y una que preparó el segundo touchdown de Los Ángeles y puso el marcador 14-3 al final del primer cuarto.

Él y toda la defensa se calmaron a partir de ahí y Jones lideró al equipo con seis tacleadas. Drake Thomas tuvo la recuperación del balón suelto en el tercer cuarto.

Calificación: B.

Seguridad

Los Rams no tuvieron una jugada de más de 23 yardas, y eso fue una pantalla para el ala cerrada Tyler Higbee. Eso habla de lo bien que los profundos Coby Bryant y Ty Okada mantuvieron las cosas frente a ellos. Bryant hizo lo que pareció una jugada que cambió el juego con su golpe del balón fuera de las manos de Nacua para el balón suelto recuperado por Thomas en el último cuarto.

Calificación: A-menos.

esquinero

Los Seahawks optaron por una rotación de esquineros de tres hombres compuesta por Josh Jobe, Devon Witherspoon y Riq Woolen, y Macdonald dijo que sentía que merecía jugar.

Todos parecían jugar como si merecieran seguir jugando. Davante Adams tuvo solo una atrapada para 1 yarda en ocho objetivos, pero fue para un touchdown, pero llegó en una ruta inclinada casi indefendible en la línea de gol.

Nick Emmanwori jugó como corredor níquel y tuvo una defensa de pase y tres tacleadas.

Calificación: A-menos.

equipos especiales

Un día más difícil aquí que el que han tenido los Seahawks esta temporada y no nos referimos al gol de campo de 61 yardas de Jason Myers en la última jugada, que simplemente iba a ser difícil de lograr.

Por primera vez este año, Myers recibió una bandera para una patada inicial antes de la zona de aterrizaje, y una decisión sobre Derion Kendrick en una devolución de despeje obligó a los Seahawks a comenzar en su propia yarda 8.

Calificación: B-menos.

Entrenamiento

Hay que darle crédito a Macdonald por modificar rápidamente su esquema defensivo y frenar a los Rams en los últimos tres cuartos. Después de avanzar 62 y 74 yardas en dos de sus primeras tres series, los Rams no tuvieron una marcha de más de 25 en ninguna de sus últimas ocho.

Hay que darles crédito por mantener el ánimo del equipo después de todas esas pérdidas de balón.

El manejo del reloj al final de la primera mitad funcionó bien para recuperar el balón para iniciar el segundo sin que los Rams lo tocaran.

Calificación: B-plus.