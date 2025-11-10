El periodista Bob Condotta califica la victoria de los Seahawks contra los Cardinals | Análisis

Los Seahawks dieron otro paso el domingo para responder la pregunta de qué tan buenos son.

Una victoria por 44-22 sobre un oponente divisional en Arizona que acaba de vencer a Dallas como visitante (tomando ventaja de 21-0 al final de un cuarto y de 35-0 a mitad del segundo) no deja otra respuesta que “bastante buena”.

Pero para saber qué tan buenos son tendremos que esperar hasta el próximo domingo, cuando los Seahawks jueguen contra los Rams en el SoFi Stadium.

Cada equipo tiene marca de 7-2 después de victorias dominantes el domingo contra enemigos de la división, LA venció a los 49ers 42-26 como visitante al mismo tiempo que los Seahawks despachaban a los Cardinals por novena vez consecutiva.

Los Seahawks terminaron el día con el mejor diferencial de puntos de la NFC con más-103, y solo los Colts tuvieron uno mejor en toda la NFL con más-115.

Los Rams están justo detrás de los Seahawks con +98.

Es un juego que se parece un poco a las contiendas entre los Seahawks y los 49ers en 2012-13, y puede generar el revuelo consiguiente.

Pero primero, repasemos la victoria del domingo, una boleta de calificaciones que arrojará resultados mayoritariamente felices para los Seahawks.

Jugador de ataque

Durante la mitad, este fue otro día de nivel MVP para Sam Darnold: 9 de 10 para 167 yardas, un touchdown, un índice de pasador de 152.1 y llevó a los Seahawks a series anotadoras de 65, 81 y 76 yardas las primeras tres veces que tuvieron el balón. A partir de ahí se volvió extraño con dos balones sueltos y una intercepción, y completar solo un pase en la segunda mitad mientras los Seahawks intentaban terminar con esto de una vez. Esta es la segunda vez en tres partidos que los Seahawks han perdido tres o más pérdidas de balón: tuvieron cuatro contra Houston. Obviamente eso no puede continuar. Pero al menos en esos juegos no volvió a morderlos.

Calificación: B.

corriendo de regreso

Este fue el mejor día de la temporada para los corredores, quienes promediaron 4.4 yardas por acarreo o más y ayudaron a los Seahawks a alcanzar un récord de temporada de 198 en 46 acarreos. Zach Charbonnet ayudó a cerrar el juego, consiguiendo 72 yardas en ocho acarreos en la segunda mitad, mientras que George Holani anotó su primer touchdown ofensivo con una carrera de 9 yardas en el segundo cuarto y Kenneth Walker III tuvo una carrera de 24 yardas en medio de 67 yardas en 14 acarreos en total.

Calificación: A.

Receptor

Otro día más en la oficina para Jaxon Smith-Njigba, quien tuvo 82 yardas en cuatro recepciones y un touchdown de 43 yardas en la primera mitad antes de que los Seahawks se pusieran en modo de carrera completa en la segunda. Terminó con 93 yardas y suma 1,041 en la temporada.

Cooper Kupp realizó su jugada más larga como Seahawk con una atrapada y carrera de 67 yardas que demuestra que todavía lo tiene, y sabes que está emocionado por el juego de los Rams. Los Seahawks terminaron sin necesitar mucho de Rashid Shaheed, pero sus 20 yardas en dos intentos terrestres ayudaron a demostrar por qué lo consiguieron.

Calificación: A.

ala cerrada

Las contribuciones más significativas de este grupo se produjeron cuando no atraparon el balón: solo hubo una recepción de ala cerrada, para cinco yardas, de Elijah Arroyo. AJ Barner convirtió dos jugadas más de “Tush Push” para primeros intentos, y el novato Nick Kallerup proporcionó un bloqueo crítico en el pase de touchdown de Darnold a Smith-Njigba, aunque luego fue sancionado por sujetar.

Calificación: B.

linea ofensiva

Se sintió como el mejor día del año para este grupo gracias al éxito en la carrera y a que Darnold fue golpeado solo una vez, aunque eso se convirtió en un balón suelto (y también retrocedió 13 veces). El gran aspecto negativo fue que el pívot titular Jalen Sundell se fue con una lesión en la rodilla al final del segundo cuarto y no regresó. El suplente Olu Oluwatimi y Darnold fallaron en un centro que provocó un balón suelto. El centro del tercer equipo, Bryce Cabeldue, y el mariscal de campo suplente, Drew Lock, también tuvieron un chasquido fallido. Eso necesita ser limpiado. Pero eso no debería restarle importancia a un día sólido en general.

Calificación: A-menos.

línea defensiva

Olvídese de las estadísticas ofensivas de Arizona, que hacen que el juego parezca más competitivo de lo que era. Esta fue otra actuación defensiva simplemente dominante cuando importaba, y comenzó al frente con los Seahawks limitando a Arizona a solo 37 yardas terrestres en 12 acarreos en la primera mitad. Leonard Williams cayó en un saco cuando Jacoby Brissett cayó, algo típico de la forma en que transcurrió el día.

Calificación: A.

Corredores de borde

Es difícil tener un día mejor que el de DeMarcus Lawrence con dos devoluciones de balón suelto para touchdown. También tuvo media captura y tres hits de QB. Y Boye Mafe, quien ingresó al juego sin una captura, consiguió una al final (podría haber parecido como si se hubiera asociado con Derick Hall, pero oficialmente fue únicamente para Mafe).

Calificación: A.

apoyador interno

¿Ningún Ernest Jones IV? No importa en este día, ya que los Seahawks usaron a Tyrice Knight como apoyador central y pusieron a Drake Thomas en el lado débil, donde prospera. Knight, quien tuvo problemas al comienzo de la temporada mientras se recuperaba de una lesión del ligamento colateral medial y lo que también reveló fue un problema cardíaco, parece recuperar su plena salud y entregó las dos capturas que forzaron los balones sueltos que llevaron a los regresos de Lawrence. También tuvo otra tacleada por derrota y ocho en total en el mejor juego de sus dos años de carrera y una actuación que muestra que los Seahawks pueden tomarse su tiempo para recuperar a Jones, aunque sabes que el ex Ram también quiere jugar la próxima semana. Thomas entregó otro de lo que se está convirtiendo en su tipo habitual de juegos con seis tacleadas, dos para pérdida, una en tercera y otra en la segunda posesión de Arizona.

Calificación: A.

Seguridad

Ty Okada sigue siendo una revelación con siete tacleadas y una defensa de pase cuando su fuerte golpe hizo que el balón se soltara de Elijah Higgins de Arizona. Coby Bryant continúa firme con seis tacleadas y una defensa de pase.

Calificación: A.

esquinero

Con Josh Jobe fuera por una conmoción cerebral, los Seahawks utilizaron a Riq Woolen y Devon Witherspoon como sus esquinas exteriores y a Nick Emmanwori como níquel. Se mantuvieron en esa alineación gran parte del juego desde el principio y Emmanwori prosperó, con cuatro defensas de pase, nueve tacleadas, la mayor cantidad del equipo, y media captura, la primera de su carrera. Woolen pareció volver a jugar bien con dos defensas de pase.

Calificación: A.

equipos especiales

Jason Myers silenciosamente anotó tres tiros de campo y se convirtió en el líder de todos los tiempos de los Seahawks en tiros de campo con 176. Michael Dickson nunca tuvo que despejar: la tercera vez en la historia del equipo los Seahawks no tuvieron un despeje. De hecho, Rashid Shaheed se hizo cargo de las tareas de devolución de despeje con Tory Horton fuera, pero pidió una recepción justa las cuatro veces. También tuvo las tres devoluciones de patada inicial para 67 yardas. La cobertura del saque inicial volvió a ser sólida.

Calificación: A.

Entrenamiento

Macdonald y su personal continúan presionando todos los botones correctos. Algunos podrían haber temido una decepción después de la gran victoria del domingo por la noche en Washington y el largo viaje de regreso. Pero los Seahawks obviamente estaban lo más preparados posible para jugar. Macdonald pareció exigir muchas presiones iniciales para aprovechar el hecho de que Jacoby Brissett es un mariscal de campo mucho más estacionario que Kyler Murray, aunque luego restó importancia a eso. La agresión inicial condujo a dos touchdowns fáciles y una paliza. Ahora la tarea es preparar rápidamente a los Seahawks para Los Ángeles

Calificación: A.