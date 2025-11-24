El periodista Bob Condotta califica la victoria de los Seahawks contra los Titans | Análisis

NASHVILLE, Tennessee – Durante aproximadamente 32 minutos, este juego pareció tener todo lo que querían los Seahawks.

Lideraban 23-3, anotaron en sus primeras cinco posesiones y detuvieron a los Titans en cuatro series consecutivas, la forma en que todos imaginaron que lo harían de cara al juego, permitiendo solo 54 yardas en 19 jugadas en esas posesiones.

La mayor parte de la multitud generosamente anunciada de 60.487 personas pensó que pronto se dirigirían a la cercana Broadway Street y verían qué más estaba pasando.

Entonces las cosas se pusieron complicadas.

Una devolución de despeje de 90 yardas, en la que los Seahawks sintieron que sujetaban al esquinero Derion Kendrick, les dio algo de vida a los Titans. A partir de ese momento, es posible que no hayas sabido qué equipo tiene marca de 8-3 y casi seguro para los playoffs y cuál cayó a 1-10 y es probable que vuelva a tener la primera selección del draft.

Los Titans ganaron 179 yardas en sus últimas tres series, mientras que los Seahawks no lograron dos veces resolver el juego en la ofensiva.

A los Titans se les acabó el tiempo y los Seahawks consiguieron una victoria por 30-24. Y ganarán de cualquier forma que puedan en esta época del año.

Como dijo sin rodeos más tarde el esquinero Devon Witherspoon: “Tenemos que ser mejores”.

Dejemos que las calificaciones reflejen un esfuerzo ganador, pero no perfecto.

Jugador de ataque

Es cierto que Sam Darnold no tuvo ninguna intercepción y completó dos de los pases explosivos por los que se hizo conocido, ambos a Jaxon Smith-Njigba, que ayudaron a abrir el juego.

Los totales finales lucen bien: 16 de 26 para 244 yardas, dos touchdowns y ninguna selección y un índice de pasador de 118.1. Pero Darnold lanzó tres pases que podrían haber sido elegidos, uno en el primer cuarto que podría haber sido seleccionado para seis si Kenneth Walker III no hubiera jugado como back defensivo.

Hubo un penalti por demora dentro de la zona roja en un tercer intento, tras lo cual tuvieron que patear un tiro de campo. Darnold asumió la culpa por eso después.

Así que aún quedan algunas cosas por limpiar.

Calificación: B-menos

corriendo de regreso

De hecho, Walker trabajó un poco más y nuevamente pareció aprovechar al máximo lo que le dieron, con 71 yardas en 11 acarreos y tres recepciones para 30 yardas. Zach Charbonnet corrió fuerte en la segunda mitad con 35 yardas en seis acarreos y un touchdown.

Calificación: B-plus.

Receptor

¿Qué más se puede decir sobre Smith-Njigba? Sus 167 yardas fueron la segunda mayor cantidad de su carrera y le permitieron superar el récord de yardas recibidas en una sola temporada de DK Metcalf en el juego No. 11, elevando su total a 1,313. Tiene siete touchdowns, la mayor cantidad de su carrera, y la consistencia para tener 100 yardas o más en recepciones en seis de los últimos siete juegos es notable. No hubo mucho más en lo que respecta al cuerpo de receptores: Cooper Kupp tuvo dos recepciones para 24 yardas y Rashid Shaheed fue excluido en dos objetivos y Darnold necesitó tiempo para encontrar su química con él.

Calificación: A-menos.

ala cerrada

No fue un gran día estadísticamente: AJ Barner tuvo dos recepciones para 18 yardas y Elijah Arroyo una para 5. Pero un empujón de Barner resultó en un fuera de juego de los Titans y un primer intento.

Calificación: B-menos.

linea ofensiva

Aquí hay una mezcla de cosas. Darnold fue capturado solo una vez y consiguió el tiempo necesario en las grandes jugadas para Smith-Njigba. Los Seahawks promediaron 5,7 yardas por acarreo, su segundo mejor promedio de la temporada.

Pero hubo cuatro penalizaciones por salida en falso (dos para Charles Cross, una para Gray Zabel y una para Abe Lucas) y una penalización por sujetar a Zabel. Y a usted le hubiera gustado ver que los Seahawks pudieran apoyarse mejor en la carrera para cerrar el juego en el último cuarto. Los Seahawks tuvieron sólo 6 yardas en cuatro acarreos en los últimos 15 minutos.

Calificación: C-más.

línea defensiva

Como se esperaba, los Titans no pudieron correr mucho contra los Seahawks, quienes han pasado 20 juegos consecutivos sin permitir un corredor de 100 yardas, ya que Tennessee tuvo solo 64 en 22 intentos. Brandon Pili, reemplazando al lesionado Jarran Reed, se abrió paso para tacklear al corredor Julius Chestnut en un cuarto y uno en el segundo cuarto, para deleite del entrenador Mike Macdonald. Byron Murphy II tuvo otro día fuerte con cinco tacleadas y una captura para una pérdida de 12 yardas, mientras que Leonard Williams tuvo una captura y cuatro hits de QB y Pili terminó con cuatro tacleadas.

Calificación: A.

Corredores de borde

Derick Hall realizó una secuencia clave, logrando un tercer intento con poco más de 7:33 por jugar y consiguiendo una captura en la siguiente jugada para matar una serie que había llegado a la yarda 21. Fue su primera captura de la temporada. DeMarcus Lawrence tuvo dos hits de QB, mientras que Uchenna Nwosu consiguió una defensa de pase en una jugada de tercera oportunidad contra el ala cerrada Gunnar Helm en el segundo cuarto.

Calificación: B.

Apoyadores internos

Fue un día diferente para este grupo ya que Patrick O’Connell tuvo la primera apertura de su carrera como apoyador interno junto a Drake Thomas, con Ernest Jones IV y Tyrice Knight fuera por lesiones (debido a la formación en la que comenzaron el juego, O’Connell no era un titular oficial, pero era el jugador principal en ese lugar).

Thomas jugó un buen partido con 10 tacleadas, una por pérdida, mientras que O’Connell tuvo ocho tacleadas y una captura.

Algunas de las pérdidas de yardas tardías hacen que las calificaciones bajen en la parte final.

Calificación: B-menos.

Seguridad

Los Seahawks tuvieron que ser creativos con este grupo, ya que Ty Okada no jugó la segunda mitad por una lesión en el oblicuo. Eso obligó a D’Anthony Bell a jugar junto a Coby Bryant y al novato Nick Emmanwori a jugar algunas jugadas en roles tradicionales de seguridad además de trabajar en el níquel.

Emmanwori tuvo ocho tacleadas, una de las cuales sorprendió incluso a Macdonald cuando deambulaba por el campo para perseguir al corredor Tyjae Spears.

Bell terminó con cuatro tacleadas. Parecía que necesitaban más jugadas de este grupo en su conjunto a medida que avanzaba el juego.

Calificación: C-más.

esquinero

Witherspoon tuvo un mejor juego de lo que sus cuatro tacleadas pueden indicar. Tuvo dos defensas de pase y atacó la jugada en la que Hall fue capturado. Su presión ayudó a interrumpir la jugada.

Josh Jobe comenzó como el otro esquinero en la defensa de la base, pero Riq Woolen jugó regularmente, rotando con Jobe y en conjuntos de cinco y diez centavos. Woolen tuvo una defensa de pase pero también falló una entrada al final del juego.

Calificación: B.

equipos especiales

Los Seahawks pueden dejarle claro a la NFL que sienten que Kendrick fue retenido para abrir un hueco en la devolución de despeje de 90 yardas que les dio a los Titans su primer touchdown. Las lesiones también significaron que tenían algunos jugadores en lugares a los que no estaban acostumbrados en algunas de las unidades de regreso. Macdonald dijo que la obra estaba ahí para hacerse. Jason Myers acertó sus tres tiros de campo, y el regreso agresivo de Shaheed para prepararlos en el 26 en su cuarta serie ayudó a lograr un gol de campo.

Calificación: C-más.

Entrenamiento

Las victorias son victorias, y no se puede cuestionar que los Seahawks no estaban listos para jugar, logrando ventajas de 23-3 y 30-10. La estrategia defensiva de doblarse pero no romperse al final puede haber sido frustrante de ver, pero hizo su trabajo para agotar el tiempo. Los Seahawks fueron más descuidados de lo habitual.

Calificación: B.