El pie horriblemente hinchado de la estrella de MMA parece ‘un globo’ después de una salvaje patada en la cabeza

El pie de la estrella de MMA Muhammad Mokaev quedó “como un globo” después de una exhibición salvaje de patadas.

Mokaev regresó a Bahrein en el evento Brave 100 para pelear contra el irlandés Gerard Burns por el título de peso mosca.

Y el británico nacido en Rusia dio una clínica de patadas en las dos primeras rondas.

Fue apenas unos momentos en el segundo cuando Mokaev conectó una patada izquierda seguida de un gancho corto al piso de Burns.

Y la pelea terminó tan pronto como Mokaev se colocó en posición de suelo y golpe cuando el árbitro canceló la pelea.

Mokaev, despedido polémicamente por UFC el año pasado, mostró los resultados de sus patadas mostrando su pie derecho terriblemente hinchado.

La estrella de MMA Mokaev extiende su récord invicto con un gran KO… y apunta a cavar a Dana White

Citando la infame excusa de Conor McGregor tras su derrota en 2018 ante Khabib Nurmagoemdov, publicó: “Mi pie es como un globo”.

Mokaev también apuntó al jefe de UFC, Dana White, luego de su victoria en el Medio Oriente.

El joven de 25 años le dijo a la multitud que es “el mejor peso mosca del mundo”.

Luego rugió: “¡Si no lo sabes, ahora lo sabes!”.

El exjefe de Mokaev, White, acuñó la famosa frase al anunciar nuevos talentos al mundo en las redes sociales.

Luego duplicó su golpe y prometió demostrar que UFC cometió un error al cortarlo.

Mokaev, ahora con marca de 16-0, dijo: “Estoy listo para desafiar la división de peso gallo y mostrarle al mundo por qué nunca debieron haberme dejado ir.

“Soy el número uno del mundo en esta división. He cambiado mucho. Sucedieron muchas cosas, soy joven, he cometido errores.

“Cualquier error que haya cometido, lo he cometido yo mismo y lo he aprendido por las malas. Esta experiencia que tengo hoy no se puede comprar”.