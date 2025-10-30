‘El problema lo es todo’: Arne Slot, criticado por el ‘gran error’ en la derrota del Liverpool ante el Crystal Palace

ARNE SLOT ha sido criticado por su papel en la eliminación del Liverpool en la Copa Carabao contra el Crystal Palace.

Los Eagles arrasaron en la victoria por 3-0, venciendo al Liverpool por tercera vez esta temporada.

Anteriormente habían vencido a los Rojos en la Community Shield y la Premier League gracias a un gol de Eddie Nketiah en el último suspiro.

Ese gol marcó el inicio de la terrible racha del Liverpool.

Ahora han perdido seis de sus últimos siete partidos, y el experto de Sky Sports, Jamie Redknapp, culpa firmemente a Slot por la última derrota.

Criticó a Slot por hacer diez cambios con respecto a la derrota de Brentford, y el holandés eligió una alineación titular formada por varios jugadores jóvenes e inexpertos.

Redknapp dijo en Sky Sports: “Él (Slot) dijo: ‘Esa fue una elección que hice, ese fue el equipo que elegí’, pero eligió el equipo equivocado. No se equivoquen al respecto.

“Me preguntaste de antemano y dije: ‘Realmente se lo ha puesto difícil esta noche al elegir ese equipo’. No ha ayudado a los jugadores jóvenes allí, debido al equipo y a los jugadores que los rodean.

“Hizo diez cambios con respecto al fin de semana contra Brentford. No puedes decirme que eligió ese equipo hoy y esos sustitutos, pensando: ‘Eso me dará un resultado contra un equipo de Crystal Palace realmente bueno’.

“Es de esperar que puedas, pero no pensé ni por un segundo que pudieran vencerlos y hoy ha cometido un error”.

Redknapp continuó: “No es sólo la defensa, no es sólo el mediocampo, es todo ahora mismo. Tienen que mostrar algo de carácter. Tienen partidos realmente difíciles por delante”.

“No he dicho esto muy a menudo sobre Arne Slot, porque creo que ha estado sensacional, pero hoy fue un gran error. No puedes decirme que ese equipo alguna vez sería capaz de vencer a un Crystal Palace realmente fuerte”.

Los graduados de la academia Slot comenzaron Rio Ngumoha, Kieran Morrison y Trey Nyoni, así como Calvin Ramsey, de 22 años, jugando su primer partido del Liverpool en tres años.

Alexis Mac Allister y Milos Kerkez fueron los únicos titulares que han aparecido regularmente en las alineaciones de Slot esta campaña.

Para empeorar las cosas, la edad más avanzada en el banquillo del Liverpool tenía sólo 21 años.

Eso incluyó al joven Amara Nallo, quien fue expulsado por segunda vez en su corta carrera con los Rojos apenas 12 minutos después de ingresar.