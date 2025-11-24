El progreso de los Washington Huskies no es bonito, pero sigue siendo un progreso

PASADENA, California – Si una temporada pudiera resumirse en una sola jugada, sería ésta para UCLA.

Con 1:56 restantes en la primera mitad del sábado, los Bruins se alinearon para un gol de campo de 46 yardas. Ya estaban detrás de Washington 13-0, con un par de balones sueltos antes de los goles de campo de Husky. Ya completaron una ceremonia del Día de la Tercera Edad en un estadio cavernoso y con poca gente, salpicado de color púrpura. Ya despidieron al entrenador en jefe DeShaun Foster después de caer a 0-3, antes de recibir a Washington nueve semanas después.

Ya se debilitaron mucho antes de la derrota del sábado por 48-14.

Pero con un giro fatídico, la situación empeoraría.

Después de atrapar el centro, el titular de UCLA, Cash Peterman, lo lanzó por encima de su cabeza, con la intención de golpear al pateador Mateen Bhagani para una falsificación en cuarta y 15. En cambio, la pelota salió volando por correo aéreo de Bhagani, rebotó en el suelo y fue recogida por el safety de UW, Alex McLaughlin, quien cómicamente se deslizó para un touchdown de 59 yardas.

“Nunca había corrido tan lejos antes, así que realmente no sabía que me había ido”, dijo McLaughlin, quien anotó su segundo touchdown de la temporada. “Solo me estaba asegurando de llegar a la zona de anotación”.

Fue a la vez un desastre de gol de campo falso y un símbolo apropiado para una temporada hundida.

El partido, como la jugada, no fue bonito.

Para Washington, el progreso no es agradable. Es un progreso de todos modos.

Esta victoria no fue perfecta, pero fue un progreso, considerando las circunstancias: el récord de 2-9 de Jedd Fisch fuera del Husky Stadium al inicio del sábado y las nueve derrotas de UW en sus últimos 10 intentos en UCLA. Este equipo necesitaba demostrar que podía derrotar a un oponente inferior en la carretera, fuera de Seattle, después de no haberlo logrado repetidamente bajo el mando de Fisch. Necesitaba demostrar que la caída en picada de 13-10 en Wisconsin fue una aberración, no un avance.

Diablos, los Huskies necesitaban demostrar que podían ganar en el Rose Bowl, punto, independientemente de los maltrechos Bruins que estaban del otro lado.

Controlar. Controlar. Controlar.

No fue agradable cuando el mariscal de campo de la Universidad de Washington, Demond Williams Jr., completó solo 8 de 15 pases para 55 yardas y una intercepción en una primera mitad fea. O cuando la devolución de despeje del último cuarto del estudiante de primer año Dezmen Roebuck se convirtió en un touchdown de UCLA. O cuando UW solo acertó 4 de 11 en tercera oportunidad, luchando por mantener la consistencia sin Jonah Coleman y Denzel Boston sanos. O cuando Washington terminó con una sola captura y tres tacleadas para perder.

Pero trate de ver más allá de las manchas. Williams se recuperó para lanzar dos touchdowns y al mismo tiempo corrió para anotar 25 yardas. El corredor de segundo año Adam Mohammed tocó los tres dígitos por primera vez en su carrera, logrando 108 yardas y 5.1 yardas por acarreo. La defensa de UW permitió que el mariscal de campo de UCLA, Nico Iamaleava, pasara solo 69 yardas, limitó a los Bruins a 2,6 yardas por acarreo y forzó un trío de pérdidas de balón.

El viernes, Fisch puso una cinta violeta atada alrededor de una rosa roja en las almohadas de cada uno de sus jugadores.

El sábado, la Universidad de Washington hizo lo que tenía que hacer. Washington no se desanimó.

“Es muy importante”, dijo Williams, cuando se le preguntó sobre la capacidad de ocuparse de los negocios en la carretera. “Hemos insistido en ello durante toda la semana en la práctica, entendiendo que jugar fuera de casa es difícil, y la historia que tenemos jugando aquí. Entendiendo eso al entrar al juego y simplemente ser capaces de ejecutar cuando tenemos la oportunidad”. [was important].”

Fisch agregó: “Tratamos este juego como un juego de campeonato del Rose Bowl cada vez que llegas a este estadio”.

El progreso de los Huskies no es agradable, ni el sábado ni la segunda temporada de Fisch. Los fanáticos se sintieron frustrados con razón por la derrota en Wisconsin, que sorprendentemente hundió las esperanzas de los Huskies en los playoffs. En ocasiones, han sido exasperantemente inconsistentes y no lograron aprovechar el momento contra Ohio State y Michigan. Williams también ha oscilado entre eléctrico y errático en su primera temporada completa como titular de los Huskies.

Pero, en general, este equipo ha mejorado. Después de terminar 6-7 en el debut de Fisch, la UW consiguió su octava victoria el sábado. Los Huskies recuperaron la Copa Apple y obtuvieron sus dos primeras victorias como visitantes en el Big Ten. Entraron al juego en el puesto 21.calle a nivel nacional en defensa total (313,7 yardas permitidas por juego) en el debut del coordinador defensivo de la Universidad de Washington, Ryan Walters.

De igual importancia, los Huskies tienen 21 compromisos verbales (y contando) en una clase de 2026 que actualmente ocupa el puesto 13.th en la nación por 247Sports. Mientras Kalen DeBoer logró un éxito instantáneo y trascendente, Fisch está intentando construir una base y un futuro sostenibles. Este es un impulso metódico. Aquí no hay milagros.

Eres bienvenido a querer más. Más que el Holiday Bowl, el Las Vegas Bowl o el LA Bowl, dondequiera que terminen los buenos pero no grandes Huskies. Una posición más que sólida en el segundo nivel del Big Ten. Más que una oportunidad para jugar al spoiler de los playoffs contra su rival Oregon el sábado. Más que una tirada de dados angustiosa en el camino. Más que el progreso defectuoso e imperfecto que ha producido Fisch.

Pero no todos los avances son bonitos y el equipo de Fisch está dando pasos positivos.

De hecho, McLaughlin llevó a varios de ellos a la zona de anotación.