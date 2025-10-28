El propietario del Celtic critica a Brendan Rodgers como “tóxico” y “egoísta” en una furiosa declaración después de que su jefe, de 52 años, renunciara dramáticamente

El propietario del CELTIC, Dermot Desmond, ha lanzado un ataque mordaz contra el “tóxico” y “egoísta” Brendan Rodgers.

Un comunicado emitido por el club el lunes por la noche confirmó que el jugador de 52 años había dimitido de su puesto como entrenador del Celtic después de estar ocho puntos detrás del Hearts en la tabla de la Premiership escocesa.

Sin embargo, el propietario de Bhoys, el empresario irlandés Desmond, de 75 años, criticó duramente al exjefe de Leicester y Liverpool por la decisión.

Después de agradecer a Rodgers, quien ganó la liga en temporadas consecutivas después de regresar al club en 2023, Desmond dijo que estaba profundamente decepcionado por la medida.

La salida de Rodgers se produjo después de criticar a la junta directiva por la actividad de transferencias antes de no clasificarse para la Liga de Campeones, lo que, según Desmond, no reflejaba la “confianza” que los jefes del club le habían asignado.

El comunicado decía: “Cuando trajimos a Brendan de regreso al Celtic hace dos años, lo hicimos con total confianza y fe en su capacidad para llevar al club a una nueva era de éxito sostenido.

“Desafortunadamente, su conducta y comunicación en los últimos meses no han reflejado esa confianza”.

Desmond reveló que él y el jefe del club, Michael Nicholson, habían hablado con Rodgers en junio sobre una extensión de contrato para reafirmar su respaldo.

Pero se dice que Rodgers les dijo que necesitaba pensar en la decisión.

La declaración continúa: “Nos reunimos con Brendan regularmente, incluso en diciembre del año pasado y a principios del verano, con un diálogo regular en el medio, para discutir y acordar nuestra estrategia, prioridades y enfoque colectivos.

“Cada jugador firmado y cada jugador vendido durante su mandato se hizo con el pleno conocimiento, aprobación y respaldo de Brendan. Cualquier insinuación en contrario es absolutamente falsa.

“Sus declaraciones públicas posteriores sobre transferencias y operaciones del club surgieron completamente de la nada. En ningún momento antes de esos comentarios me había planteado preocupaciones de este tipo a mí, a Michael o a cualquier miembro de la Junta o del equipo ejecutivo.

“En realidad, se le dio la última palabra sobre todos los asuntos futbolísticos y recibió respaldo constante en el proceso de reclutamiento, incluida una inversión récord en jugadores que él personalmente identificó y aprobó.

“Cuando sus comentarios se hicieron públicos, traté de abordarlos directamente. Brendan y yo nos reunimos durante más de tres horas en su casa en Escocia para discutir el tema.

“A pesar de las amplias oportunidades, no pudo identificar ni un solo caso en el que el club lo hubiera obstruido o no lo hubiera apoyado. Los hechos no coincidían con su narrativa pública”.

Luego, Desmond se abalanzó sobre Rodgers y dijo: “Lamentablemente, sus palabras y acciones desde entonces han sido divisivas, engañosas y egoístas.

“Han contribuido a crear una atmósfera tóxica alrededor del club y han alimentado la hostilidad hacia los miembros del equipo ejecutivo y la junta directiva. Algunos de los abusos dirigidos a ellos y a sus familias han sido totalmente injustificados e inaceptables.

“Cada miembro de la junta directiva y del equipo ejecutivo siente una profunda pasión por Celtic y actúa en todo momento con profesionalismo, integridad y un deseo compartido de éxito.

“Lo que ha fracasado recientemente no se debe a nuestra estructura o modelo, sino al deseo de un individuo de autoconservación a expensas de los demás.

“La estructura del Celtic, donde el entrenador supervisa el fútbol, ​​el director ejecutivo gestiona las operaciones y la junta directiva supervisa, ha servido al club con gran éxito durante más de dos décadas.

“Todos compartimos la misma ambición: asegurar el éxito continuo del Celtic a nivel nacional y lograr mayores avances en Europa.

“Cada libra generada por el club se reinvierte en esos objetivos y en la mejora continua del Celtic Football Club.

“El Celtic es más grande que cualquier persona. Nuestro enfoque ahora es restaurar la armonía, fortalecer el equipo y continuar construyendo un club digno de sus valores, tradiciones y seguidores”.

Martin O’Neill y Shaun Maloney se harán cargo del primer equipo de forma interina mientras comienza la búsqueda de un nuevo entrenador permanente.