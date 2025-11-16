El receptor abierto de los Huskies, Raiden Vines-Bright, abandona el juego UW-Purdue en ambulancia

El verdadero receptor abierto de primer año, Raiden Vines-Bright, fue sacado en camilla del campo y sacado del Husky Stadium en una ambulancia a principios del segundo cuarto del partido del sábado entre Washington y Purdue.

Vines-Bright respondió en la ambulancia y movió sus extremidades, dijo un portavoz de la Universidad de Washington. Fue trasladado a un hospital para realizarle pruebas de precaución.

Vines-Bright, un receptor de 6 pies 1 pulgadas y 200 libras de Tempe, Arizona, cayó después de recibir un golpe en la cabeza de Myles Slusher, profundo de Purdue, en el segundo cuarto. Vines-Bright volvió a golpearse la cabeza en el campo. Luego, Slusher fue sancionado por conducta antideportiva después de la jugada por burlarse de la línea lateral de UW.

Recibió tratamiento durante varios minutos en el campo antes de ser colocado en una camilla y trasladado a una ambulancia. Según la transmisión de radio, sus brazos y su casco estaban sujetos con cinta adhesiva a la camilla.

Tuvo tres recepciones para 11 yardas antes de ser eliminado del juego.

Esta historia se actualizará tan pronto como haya más información disponible.