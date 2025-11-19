El regreso de LeBron James a los Lakers demuestra que puede encajar. ¿Continuará así?

Si bien el juego no proporcionó ninguna respuesta definitiva sobre lo que hará LeBron James en su temporada número 23, que batió récords, ofreció señales prometedoras sobre lo que hará. no hacer.

No perturbará lo que están haciendo los Lakers.

James indirectamente dijo eso antes de su debut de temporada el martes e indirectamente volvió a decirlo después.

El punto se hizo más enfático por cómo jugó en la victoria por 140-126 sobre el Utah Jazz en el Crypto.com Arena.

En los 30 minutos que jugó, James disparó el balón sólo siete veces, menos que cualquier otro titular de los Lakers.

No tuvo problemas con Luka Doncic y Austin Reaves siendo las principales opciones del equipo.

No le importaba elegir sus lugares.

No le importó pasar la mayor parte del partido como una figura periférica en la cancha.

“Simplemente pensé que jugó con el espíritu adecuado”, dijo el entrenador JJ Redick. “Muy desinteresado toda la noche. Pasador dispuesto. No lo forcé. Tomó su impulso y sus tiros cuando estaban allí”.

James, de 40 años, reconoció que su acondicionamiento seguía siendo un problema – “El viento era escaso”, dijo – pero jugó tanto dentro de sí mismo que nunca pareció visiblemente fatigado.

Esto es lo que los Lakers necesitaban de James el martes, ya que les permitió aprovechar el récord de 10-4 que compilaron en los juegos que se perdió debido a la ciática. Y este podría ser el tipo de mentalidad que los Lakers necesitarán que James adopte durante el resto de la temporada, especialmente si Doncic y Reaves continúan anotando al ritmo actual.

“No tengo que preocuparme por [chemistry]”, dijo James.

James parecía ofendido por las preguntas que implicaban que podría tener problemas para adaptarse al equipo.

“Ni siquiera entiendo por qué se hizo esa pregunta”, dijo.

Las preocupaciones sobre su capacidad para integrarse con su equipo en particular nunca se basaron en su coeficiente intelectual o habilidades de baloncesto, sino en lo abierto que estaría a aceptar un papel reducido.

Este es un jugador que fue la pieza central de todos los equipos en los que alguna vez jugó. Este también es un jugador que anhela atención y es notoriamente pasivo-agresivo.

En retrospectiva, sugerir que James no podía adaptarse a un nuevo rol podría haberlo dejado corto. Independientemente de lo que haya dicho fuera de la cancha, generalmente ha tomado las decisiones correctas.

“No hay un solo equipo, ni un solo club, en el mundo en el que no pueda encajar y jugar”, dijo James el día antes de su regreso. “Puedo hacer todo en la cancha. Así que cualquier cosa que este equipo necesite que haga, puedo hacerlo cuando vuelva a ser yo mismo”.

O incluso antes de eso.

James anotó sólo 11 puntos contra el Jazz, pero aún tuvo sus momentos.

A partir del último segundo del tercer cuarto, James ayudó en siete de las siguientes ocho canastas de los Lakers, un lapso de cuatro minutos y 30 segundos durante el cual el equipo amplió su ventaja de ocho a 17.

Desde el ala izquierda, James encontró a Gabe Vincent en la esquina opuesta para un triple abierto.

En doble equipo en la parte superior de la llave, James lanzó un pase de rebote a Jaxson Hayes, quien se elevó para una volcada abierta.

James lanzó un par de pases sin mirar a Deandre Ayton y le dio una asistencia por la puerta trasera desde el poste a Jake LaRavia.

James terminó con 12 asistencias, el máximo del juego.

“Buen jugador”, dijo Reaves.

Al describir su frustración por no jugar los 14 partidos anteriores, James dijo que estaba agradecido de simplemente estar jugando.

“Mucha alegría”, dijo. “Probablemente me viste sonriendo y hablando mucho hoy en la cancha”.

Pero también parecía como si quisiera demostrar algo.

“Lo dije, ¿fue la práctica de ayer, después de la práctica?” dijo James. “Puedo encajar con cualquiera”.

Al observar atentamente a sus compañeros de equipo en los juegos que se perdió, James dijo que se imaginó dónde podría posicionarse y cómo podría contribuir.

James promediará más de 11 puntos esta temporada. Todavía es demasiado bueno para no hacerlo. Pero es casi seguro que los Lakers no necesitarán que promedie 24 puntos como lo hizo la temporada pasada. Qué tan abierto esté a eso podría determinar si son sólo un equipo de playoffs o un contendiente legítimo.

El comienzo fue optimista.