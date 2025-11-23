El regreso de LeBron James hace que Marcus Smart se convierta en la ‘navaja suiza’ de los Lakers

En la alineación titular, saliendo de la banca o incluso en la cancha de pickleball, Marcus Smart sabe que puede ofrecer lo que los Lakers necesitan. Entonces, el regreso de LeBron James y la pregunta de cómo podría afectar su rol no están frenando a Smart.

“Me gusta [think of] Yo mismo soy una navaja suiza”, dijo Smart el sábado mientras los Lakers se preparaban para un partido en Utah el domingo. “No es algo que haga muy bien, pero lo hago todo muy bien. … La gente regresa, la gente resulta herida. La gente tiene grandes juegos, tiene malos juegos. Tienes que adaptarte a lo que requiera el juego en ese momento”.

Con cuatro días para reagruparse después de que James hiciera su tan esperado debut de temporada, los Lakers (11-4) quieren continuar con su buen comienzo. Smart había sido titular nueve veces seguidas antes del regreso de James. Luego, Smart jugó 17 minutos, el mínimo de la temporada, en la victoria del martes por 140-126 contra el Jazz en casa, anotando cinco puntos con tres rebotes. Sólo hizo dos tiros, pero el entrenador JJ Redick elogió el juego de Smart desde el banquillo junto con las actuaciones de Jake LaRavia, Jaxson Hayes y Gabe Vincent.

Vincent regresó de un esguince de tobillo que le costó 11 juegos para anotar seis puntos con dos de tres tiros desde el rango de tres puntos. LaRavia lideró el grupo del banquillo con 16 puntos y cuatro rebotes. Acertó seis de 10 tiros de campo, incluidos dos triples.

Al firmar como agente libre esta temporada baja, LaRavia sabía que jugar con James era parte del trato. Tuvo que esperar hasta el campo de entrenamiento, la pretemporada y 14 partidos para cumplir su deseo, pero valió la pena. LaRavia, de 24 años, a quien le faltaban cinco días para cumplir dos años cuando James hizo su debut en la NBA, anotó un tiro en el primer cuarto gracias a una asistencia de James.

“Fue genial estar finalmente en la cancha con él”, dijo LaRavia. “Él aporta algo a este equipo que no creo que realmente tuviéramos. Es otro nivel de habilidad para pasar que es capaz de hacer, y simplemente la fuerza que tiene en la ofensiva en transición y justo cuando tiene el balón en sus manos”.

Los Lakers están empatados con la segunda menor cantidad de posesiones de transición por partido, pero han estado acelerando el ritmo. Durante los primeros nueve partidos, el equipo anotó el 9,5% de sus puntos en transición. Esa marca subió al 13,4% en los últimos cinco partidos.

Utah (5-10) es uno de los equipos más rápidos, con un promedio de 102,6 posesiones por partido. Con el aumento del ritmo a lo largo de los años, las cargas de trabajo más pesadas han hecho que las lesiones menores de tejidos blandos sean una realidad desafortunada en la NBA. También hacen descansos prolongados entre partidos, como el respiro de cuatro días que tuvieron los Lakers la semana pasada, un gran lujo.

Entre el descanso muy necesario y las sesiones de práctica eficientes para un equipo que ha estado completamente sano durante solo una semana, los Lakers también aprovecharon el tiempo para crear vínculos entre el equipo en forma de un torneo de pickleball lleno de charlas basura.

Smart y Redick y un tercer compañero de equipo, el coordinador principal de video Michael Wexler, a quien Redick acusó anónimamente de comer durante todo el torneo, llegaron a las semifinales. Perdieron ante Luka Doncic y el entrenador de desarrollo de jugadores Ty Abbott. LaRavia y el entrenador asistente Beau Levesque ganaron el campeonato. Redick planteó dudas sobre la imparcialidad de los emparejamientos de equipos.

Como ocurre con todo lo que involucra a atletas ultracompetitivos, incluso los inocentes juegos de pickleball se calentaron. Smart estaba tratando de ser consciente de no superar demasiado sus límites.

“Lo último que necesito hacer es torcerme el tobillo tratando de jugar pickleball”, dijo Smart, quien dijo que preferiría jugar tenis.

Aún así fue un bienvenido descanso de la monotonía de la temporada, dijo Redick. Calificó la experiencia con una A.

“Pasamos esta semana sin querer matarnos unos a otros”, dijo Redick con una sonrisa.

El centro Deandre Ayton se perdió la práctica del sábado debido a una enfermedad. Se esperaba que se uniera al equipo en el viaje a Utah.