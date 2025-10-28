‘Él se fue y hizo eso’

WAYNE ROONEY elogió a Jude Bellingham e insistió en que la joven estrella DEBE ser incluida en la configuración de Inglaterra.

Bellingham se vio desairado por Thomas Tuchel Inglaterra equipo a principios de este mes mientras se recuperaba de una operación de hombro en el verano.

Regístrese para el hoja informativa ¡Gracias!

Las sólidas actuaciones de Inglaterra sin su talismán impulsaron la conversación sobre si el Real Madrid Madrid A la estrella se le debe garantizar un lugar en la alineación o no.

Pero Rooney, que actualmente es el segundo máximo goleador de Inglaterra de todos los tiempos, descartó el debate y dijo que Bellingham debe ser incluido por sus cualidades para ganar partidos.

Dijo en el programa de la BBC The Wayne Rooney Show: “He escuchado el debate: ¿debería estar en el equipo de Inglaterra cuando llegue el Mundial? Tiene que estarlo”.

“No creo que haya ninguna duda. Harry Kane es en quien todos confían, pero cuando necesitas algo, él es el indicado, que puede ir y hacerlo también.

TRAGEDIA DEL INTER Tragedia cuando la estrella del Inter de Milán golpea y mata a un hombre de 81 años en un horroroso accidente oferta de bienvenida Obtenga un bono de bienvenida de £50 cuando se una a Sun Vegas y gaste £10

“Necesitas jugadores que tengan esa actitud, y no me refiero a una mala actitud, sino a esa actitud de caminar en el campo y mirar al oponente y decir: ‘¿Sabes qué? Soy mejor que tú'”.

Si Bellingham estaba presionado para reclamar un lugar en la selección nacional, entonces hay pocas oportunidades mejores que el partido más importante del fútbol de clubes: El Clásico.

El jugador de 22 años se robó el espectáculo contra el Barcelona e hizo contribuciones cruciales para llevar a su equipo a su primera victoria en sus últimos cinco partidos contra sus feroces rivales.

Metió un hermoso pase detrás de la línea de fondo para preparar a Kylian Mbappé para su primer gol, antes de aparecer sin marca en el poste trasero para tocar el gol y poner fin al juego antes de que el ataque del entretiempo.

LAS MEJORES APUESTAS GRATIS Y OFERTAS DE REGISTRO DE APUESTAS

Rooney continuó: “Lo vimos en la Eurocopa y ahora con el Madrid.

“Ha tenido grandes momentos y en el partido más importante que existe, el Clásico, tiene un impacto. Consigue la asistencia, el gol.

“Esa es una mentalidad cuando te dejan fuera: ¿te sientas ahí y te pones de mal humor, o vas y reaccionas? Intentas demostrar que la gente está equivocada, y él lo ha hecho”.