El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, ‘sigue de cerca’ al niño maravilla alemán al borde de la sorprendente convocatoria para la Copa del Mundo

Según los informes, PEP GUARDIOLA se ha metido el nombre del Manchester City en el sombrero para fichar al muy promocionado niño prodigio alemán, Said El Mala.

Los clubes más importantes de Europa se están preparando para luchar por el prodigio alemán.

Con sólo 19 años, el joven está causando un gran revuelo en el FC Köln en la Bundesliga.

Múltiples informes sugieren que el delantero está atrayendo el interés de jugadores como Barcelona, ​​Real Madrid, Bayern Munich, Chelsea y Borussia Dortmund.

Y con razón, en sólo nueve apariciones, El Mala ha registrado cuatro goles y una asistencia impresionantes; llevando al Colonia a la octava posición en su regreso a la máxima categoría alemana.

El avance de El Mala impresionó tanto que recientemente fue recompensado con una convocatoria para la selección alemana de Julian Nagelsmann para sus recientes partidos de clasificación para la Copa del Mundo.

Ahora está en el marco del equipo de Alemania para la Copa Mundial.

Según los informes, Pep Guardiola ahora participa activamente en los esfuerzos del Manchester City para atraer al joven al Etihad Stadium.

Erling Haaland ha marcado la asombrosa cifra de 14 de los 23 goles del Manchester City en la Premier League esta temporada. PERO Aparte del noruego, no hay un solo jugador en el resto de la plantilla del City que haya marcado más de un gol.

Por lo tanto, la incorporación de una amenaza de gol podría ser todo lo que los Citizens puedan necesitar para asegurarse de permanecer en la lucha por el título.

Sky Sports Alemania cree que Guardiola ha dado instrucciones a sus ojeadores para que sigan de cerca el desarrollo de El Mala después de quedar impresionado por el extremo izquierdo.

El Mala llegó a Colonia en 2024, pero los rumores ahora sugieren que un precio de 40 millones de euros podría adquirir El Mala en enero.