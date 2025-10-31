El técnico del Manchester United, Ruben Amorim, le dice a Patrick Dorgu que estudie a la estrella del PSG para convertirse en el “mejor lateral izquierdo del mundo”

RUBEN AMORIM le ha estado diciendo a Patrick Dorgu que empiece a aprender de los mejores.

El técnico del Manchester United vio al portugués Nuno Mendes ascender en las filas del Sporting de Lisboa antes de protagonizar el Paris Saint-Germain y ganar la Liga de Campeones la temporada pasada.

Regístrese para el hoja informativa ¡Gracias!

Y SunSport entiende que Amorim le ha ordenado al lateral danés volador que mire videos de Mendes para ayudarlo a mejorar su juego.

Una fuente cercana al jefe de Old Trafford dice que el cuerpo técnico incluso llama a Drogu, de 20 años, Nuno Mendes 2.0.

Amorim ha seguido en contacto con el as del PSG, Mendes, y lo considera el mejor lateral izquierdo del mundo.

La fuente le dijo a SunSport: “Dorgu ha tenido algunos altibajos esta temporada, pero Amorim lo respalda plenamente.

instantánea El ganador de la Tottenham Europa League, de 27 años, se retira silenciosamente para convertirse en fotógrafo oferta de bienvenida Obtenga un bono de bienvenida de £50 cuando se una a Sun Vegas y gaste £10

“Él cree que el atletismo, las habilidades y la mentalidad de Dorgu pueden convertirlo en el lateral izquierdo del United durante los próximos diez años.

“El objetivo es hacerlo más decisivo en ataque: más asistencias, más goles, más participación en los segundos balones, como lo que Amad les da en el flanco opuesto”.

Dorgu ha aparecido en todos menos uno de los partidos de la Premier League del United esta temporada luego de su transferencia de £ 25 millones procedente del Lecce italiano en febrero.

La fuente bien informada añadió: “Incluso han trabajado con él para cubrir el lado izquierdo de la defensa central, como lo hace a veces Mendes en el PSG.

LOS MEJORES CASINOS EN LÍNEA: LOS MEJORES SITIOS DEL REINO UNIDO

“Amorim está obsesionado con ayudar a Dorgu a alcanzar ese nivel lo más rápido posible.

“Él realmente lo ve como el próximo Nuno Mendes”.

Mendes se unió al PSG inicialmente cedido con opción de compra al Sporting en 2021.

Después de una temporada impresionante, los gigantes franceses hicieron permanente su préstamo después de activar la opción de £ 33,4 millones.

Se consolidó como la primera opción en el club y les ayudó a ganar la Liga de Campeones la temporada pasada.

El internacional portugués también ha ganado cuatro títulos de la Ligue 1 y dos títulos de la Copa de Francia.