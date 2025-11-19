‘El tipo es una máquina’: 3 conclusiones del regreso de los Lakers de LeBron James

p]:text-cms-story-body-color-text clearfix”>

Los Lakers (11-4) lograron mucho sin James durante sus primeros 14 juegos. Luka Doncic impulsó su campaña de jugador más valioso y ascendió a lo más alto de la clasificación de anotadores de la NBA. Austin Reaves está promediando máximos profesionales en casi todos los ámbitos. Algunos se preguntaron cuánto se beneficiaría realmente el equipo con el regreso de James cuando ya comenzó 10-4.

Luego, los Lakers anotaron 140 puntos, el máximo de la temporada, dispararon un 59,5% desde el campo, el mejor de la temporada, y bloquearon la defensa para permitir solo 32 puntos en los primeros 21 minutos de la segunda mitad antes de que se vaciaran las bancas.

“Puedo encajar con cualquiera”, dijo James. “Ni siquiera entiendo por qué era una pregunta”.

Doncic continuó su racha anotadora con 37 puntos y 10 asistencias, pero con ocho pérdidas de balón. Reaves anotó 26 puntos.

Los Lakers elogiaron su química al comienzo de la temporada y el entrenador JJ Redick elogió a sus jugadores por liderarse en tiempos difíciles. Reestructuró deliberadamente los tiempos muertos para darles a los jugadores tiempo para discutir a solas antes de que los entrenadores se unieran a ellos, con la esperanza de que las oportunidades de comunicación entre jugadores generaran una conexión más fuerte en el equipo. Agregar la voz de James a la conversación fue una transición fácil.

“Nosotros, como equipo joven, me alegro de haber asumido la responsabilidad antes de que LeBron saliera”, dijo Ayton. “Me alegro de haber pasado por algunos juegos difíciles y un poco de dificultades, altibajos y adversidad. Y eso nos hizo prepararnos para momentos como este en los que él dice una cosa y la hacemos de inmediato”.

El Jazz (5-9) derribó a los Lakers con el escolta Keyonte George anotando cinco triples en la primera mitad y 23 puntos con nueve de 15 tiros. Utah saltó a una ventaja de 11 puntos en la primera mitad, pero los Lakers empataron con 18,8 segundos restantes en el segundo cuarto y se fueron al medio tiempo perdiendo por cuatro, preparados para hacer un esfuerzo.

“Creo que la palabra que estábamos usando como cuerpo técnico era nuestro aplomo como grupo”, dijo Redick. “No reaccionar exageradamente, no separarnos, resolver problemas, todo eso, en tiempo real. Simplemente seguir jugando. Eso, a veces, nos faltó el año pasado, y lograrlo la primera noche [fully healthy] fue realmente bueno”.