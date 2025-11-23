El valiente británico Sam Noakes derrotado por Abdullah Mason en una emocionante pelea por el título mundial después de sufrir un corte horroroso

El valiente esfuerzo por el título mundial de SAM NOAKES terminó en derrota ante Abdullah Mason después de 12 agotadores rounds.

Noakes, a quien se podría haber confundido con llevarse la mitad de Maidstone a Riad, le dio al estadounidense todo lo que pudo durante 12 rondas.

Pero no pudo haber discusión después de que los puntajes leyeron 117-111, 115-113, 115-113 a favor de Mason, quien fue coronado como el nuevo campeón de peso ligero de la OMB.

El joven de 21 años, uno de los CINCO hermanos del boxeo, parecía encaminado a una victoria temprana después de salir volando de las trampas en los primeros tres asaltos.

Noakes, eliminado del cuarto asalto, se tambaleó en el tercero después de que una gran mano izquierda aterrizó en la tubería, pero se mordió el protector bucal y respondió.

Durante las siguientes dos rondas, Noakes luchó para regresar a la competencia que parecía huir de él.

Para el sexto, era una guerra total con Noakes cortado y Mason tratando desesperadamente de recuperar su impulso inicial.

Noakes rompió la cabeza de Mason hacia atrás en el séptimo asalto, mientras su hermano Sean, el campeón inglés de peso welter, gritaba instrucciones desde el ring.

Fue el turno de Mason de anotar a lo grande en el octavo después de aterrizar con un doloroso golpe al cuerpo antes de dar el primer golpe contra las cuerdas.

Una enorme doble izquierda del nacido en Ohio llamó la atención en el noveno asalto cuando Noakes intentó maltratar a su hombre.

En los asaltos diez y undécimo, parecía que ambos hombres llegaron a un acuerdo silencioso para clavar sus pies e intercambiar ganchos en el interior.

Noakes tuvo un alentador 11º asalto, pero Mason se escapó con el 12º y último estrofa para conseguir una merecida victoria.