El voleibol femenino de la USC cae al No. 1 Nebraska en sets corridos

El No. 1 Nebraska mostró todas las habilidades que lo convirtieron en un programa poderoso: la ofensiva atacó cada parte de la cancha, la defensa nunca abandonó el balón y los fanáticos se presentaron en el Galen Center.

Frente a una multitud de 9.072 personas, la racha de nueve victorias consecutivas de la USC llegó a su fin con una derrota en sets corridos ante Nebraska (26-0, 16-0 Big Ten).

“Sentí que el juego fue demasiado rápido para nosotros hoy”, dijo el entrenador de la USC, Brad Keller. “Pensé que era lento para ellos y rápido para nosotros”.

Los Trojans No. 5 nunca lideraron y estuvieron limitados a un porcentaje de puntuación del 20% durante todo el partido. USC (20-6, 11-5) lideró los ataques, pero sus 16 errores fueron costosos durante la derrota 25-13, 25-16, 25-20 ante los Cornhuskers.

Adonia Faumuina de USC golpea el balón por encima de la red contra Nebraska en el Galen Center el domingo. (Kim Ly / Atletismo de la USC)

“Nebraska es el verdadero negocio”, dijo Keller. “Son realmente buenos y lo demostraron hoy desde el principio hasta el final. Están bateando .400 y nos mantuvieron en .156, eso demuestra en gran medida dónde estaban”.

“Go Big Red Nation merece crédito y ellos merecen el hecho de viajar y apoyar a su equipo”.

Los atacantes externos de la USC, London Wijay, con 10 remates, y Adonia Faumuina, con nueve remates, mantuvieron a los Trojans dentro tanto como fue posible durante los tres sets. Después de un descanso, los troyanos salieron con un poco más de entusiasmo para hacer las cosas un poco interesantes para los Cornhuskers.

“Literalmente no teníamos nada que perder”, dijo Faumuina.

Durante el partido, Nebraska cometió 10 errores, cinco de ellos repartidos en los dos primeros sets. Los Huskers movían el balón rápidamente por la cancha y si cometían un error, el equipo se adaptaba rápidamente. En el tercer set, una pelota rebotó en el aire cerca de las gradas. Nebraska salvó el balón y luego provocó un remate de Virginia Adrian que puso a los Huskers a tres puntos de cerrar el juego.

Nebraska mantuvo a la USC adivinando, mientras explotaba la defensa más débil de la USC y capitalizaba los errores de ataque. A lo largo del partido, siguieron golpeando la pelota hacia atrás, lo que generalmente les daba un punto.

“Hubo algunas jugadas que hicieron que no había visto en mucho tiempo y eso era normal para ellos”, dijo Keller.

Mientras los Trojans miran hacia su próximo partido contra Oregon el miércoles, Keller no tiene ningún lado positivo de la derrota.

“Amo a mi equipo, no me importa su edad”, dijo Keller. “Es necesario que haya un estándar y debemos ejecutarlo, y si no lo ejecutamos, volvemos a la mesa de dibujo, trabajamos en esas cosas, mejoramos y ejecutamos”.

Wijay dijo que la pérdida expuso cuánto más duro deben trabajar los troyanos para lograr sus objetivos.

“No quiero ignorar esta pérdida”, dijo Wijay. “Creo que es bueno usarlo como combustible para el próximo juego. Fue una buena prueba para ver qué tan lejos estamos para llegar a ese nivel. Y siento que el lado positivo es asegurarnos de que todos estaremos en el gimnasio trabajando aún más duro para asegurarnos de perseguir las pelotas”.

“Creo que me dio más hambre querer ganar”, añadió Wijay.