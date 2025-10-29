El voleibol femenino de Marymount derrota a Mira Costa y llega a semifinales

El equipo de voleibol femenino de Marymount está alcanzando su punto máximo en el momento adecuado, y eso podría significar problemas para los oponentes.

Los Marineros tenían todo funcionando para ellos en una barrida 25-13, 25-17, 25-15 sobre el visitante Mira Costa en los cuartos de final de la División 1 de la Sección Sur el martes por la noche, sin mostrar signos de oxidación después de un descanso en la primera ronda en el grupo de 12 equipos.

“No podríamos haber estado más preparados”, dijo el bateador senior Sammy Destler, que se dirige a Washington. “Nuestra energía nos llevó a la meta. Estábamos en llamas. Eso es lo mejor que hemos jugado en toda la temporada”.

Destler entró al partido a dos remates de 1,000 en su carrera y no le tomó mucho tiempo alcanzar el hito, lográndolo con un golpe al lado derecho que le dio a Marymount una ventaja de 12-6 en el primer set.

“No tenía idea hasta que lo anunciaron, pero se siente bien”, dijo Destler, uno de los siete marineros que terminaron con al menos cinco muertes. “Estamos muy familiarizados con ellos, tienen a Audrey [Flanagan] y simon [Roslon] Y siempre son duros, pero esta noche se trató de todo lo que hicimos de nuestro lado”.

Los Mustangs, quintos cabezas de serie (24-10), que compartieron la corona de la Bay League con el No. 2 Redondo Union a pesar de perder su primer partido de liga desde 2019, habían empujado a Marymount a cinco sets en un partido fuera de la liga en septiembre, pero esta vez no pudieron manejar el ataque equilibrado de los Sailors.

El servicio de Marymount mantuvo a Mira Costa fuera del sistema durante todo el partido. Solo en el primer set, los Sailors sirvieron siete aces, incluidos tres seguidos de la bloqueadora central Elle Vandeweghe, que se dirigía a Southern Methodist, que puso a su equipo arriba 20-9. Ella y Destler se combinaron para un bloqueo en el punto de set.

Destler abrió el segundo set con otro ace, luego Frankie Jones lo terminó con un remate. Destler y Makenna Barnes, un compromiso de Northwestern, tuvieron ocho remates cada uno, mientras que Vandeweghe y Jones, vinculado a Brown, agregaron seis cada uno.

Flanagan, una comprometida de Wisconsin, lideró a los Mustangs con ocho remates y luego recibió un abrazo de Destler, uno de sus mejores amigos.

Makenna Barnes, de Marymount, derecha, ataca contra las bloqueadoras de Mira Costa Liliana Swanson, izquierda, y Milly McGee, centro, durante la victoria de Marymount en los cuartos de final de la División 1 de la Sección Sur el martes. (Steve Galluzzo / Para The Times)

“Hemos jugado muchos más partidos que otros equipos”, dijo la entrenadora de Marymount, Cari Klein. “No lo quería, pero creo que necesitábamos esos días extra de descanso debido a la intensidad de nuestro programa”.

Los Sailors, cuartos preclasificados (37-5), avanzaron a las semifinales para enfrentarse al primer preclasificado Sierra Canyon (37-3) el sábado por cuarta vez esta temporada. Los Marineros ganaron el primer encuentro, 21-25, 25-15, 25-12 en la final del Durango Fall Classic en Las Vegas. Los Trailblazers se recuperaron para participar en un par de reuniones de la Mission League en un lapso de ocho días.

Klein, que espera llevar a los Sailors a su undécimo título de sección en su 28ª temporada, estaba tan concentrada en la tarea que tenía entre manos el martes que no miró el sitio web de CIF para ver si su equipo había ganado el lanzamiento de moneda para la siguiente ronda: “¡Por favor, diga que está aquí!”

Su deseo no se cumplió, ya que Marymount tendrá que viajar a Chatsworth, donde perdió un thriller de cinco sets el 29 de septiembre, pero Destler confía en que pueden ganar en cualquier cancha.

“Si jugamos así, nadie nos detendrá”, dijo.