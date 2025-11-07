Emi Martínez DESPOJADA de la vicecapitanía del Aston Villa mientras Unai Emery revela la razón de la sorpresa con tres estrellas suplentes de Inglaterra

EMI MARTÍNEZ ya no es el vicecapitán del Aston Villa después de que el técnico Unai Emery confirmara su cambio sorpresa.

El portero argentino ha sido suplente del capitán general John McGinn desde julio de 2022 y durante la época de Steven Gerrard como técnico.

Desde entonces, ha seguido consolidándose como uno de los mejores número uno del mundo.

Sin embargo, Martínez, de 33 años, comenzó la temporada con un estilo controvertido, mientras esperaba una llamada para dejar Villa en la fecha límite, esperando mudarse al Manchester United.

Quedó fuera del equipo de Emery en la derrota en casa del 31 de septiembre ante el Crystal Palace en medio de la incertidumbre sobre su futuro, pero desde entonces ha estado siempre presente en la Premier League.

Ahora, con McGinn descansado para la victoria del jueves sobre Maccabi Tel-Aviv en la Europa League, la posición de Martínez en el equipo de liderazgo se ha reducido.

En lugar de guiar a los jugadores hacia la victoria por 2-0, fue Ezri Konsa quien llevó el brazalete.

Emery explicó después: “El primer capitán es John McGinn. Decidimos cómo somos, además de gestionar al próximo capitán.

“Normalmente tenemos a otro capitán, Emi Martínez, como segundo capitán, pero ahora, después de hablar con él, prefiero recuperarlo.

“Konsa es el siguiente. Tyrone Mings, con Ollie Watkins también. Normalmente, lo manejamos así”.

Villa ahora tiene una estructura clara con Martínez detrás de McGinn y sus tres compañeros ingleses.

Al ganador de la Copa del Mundo todavía le quedan casi cuatro años de contrato después de firmar un acuerdo a largo plazo en agosto pasado.

Parecía estar despidiéndose de los seguidores de Villa al final de la temporada pasada antes de su drama de finales del verano.

Martínez ha permitido siete goles en la liga durante ocho partidos hasta el momento, concediendo más de los 5,5 goles esperados tras el disparo contra (PSxG) que las métricas (PSxG) sugieren que debería haber hecho.

En toda la temporada 2024/25 fue derrotado ligeramente menos de lo esperado y el año anterior fue uno de los mejores jugadores de la división, salvando casi siete goles en comparación con los números subyacentes.

Villa se enfrentará a Bournemouth el domingo antes del parón internacional, donde Martínez se unirá nuevamente al equipo de Lionel Scaloni en preparación para Estados Unidos el próximo verano.