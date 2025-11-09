SER el campeón mundial te marca un objetivo inmediato en la espalda, y a Oleksandr Usyk no le faltan oponentes que se alinearán para pelear contra él en 2026.

El indiscutible El campeón mundial de boxeo ha aplastado a todos los oponentes con los que se ha cruzado, incluidos Tyson Fury, Anthony Joshua y Daniel Dubois.

Y un viejo enemigo de AJ ahora se está preparando para luchar contra el ucraniano.

Ese es Andy Ruiz Jr.

El mexicano-estadounidense sorprendió al mundo del boxeo cuando detuvo a Joshua en el Madison Square Garden en el séptimo asalto en 2019 para ser nombrado campeón mundial en tres cinturones.

Sin embargo, Ruiz Jr ha peleado sólo cuatro veces desde entonces, incluida una revancha con Joshua, quien recuperó sus cinturones con una victoria por puntos seis meses después.

El jugador de 36 años venció a Chris Arreola en mayo de 2021 antes de vencer a Luis Ortiz al año siguiente.

Luego luchó hasta empatar contra Jarred Miller después de una pausa de casi dos años en agosto de 2024.

Sin embargo, Ruiz ahora está considerando regresar al ring luego de una reunión con el ex entrenador Manny Robles, quien lo guió a la victoria sobre AJ.

Usyk, de 38 años, está entre los nombres a los que apunta próximo.

Le dijo a Covers: “Siento que todo el mundo está tratando de atrapar a Usyk.

“Usyk es el que tiene los cinturones.

“Usyk es el que tiene el nombre.

“Y Usyk es el dinero hombre.

“Así que creo que es una buena pelea que a mí también me interesaría”.

Y los mensajes que reveló que le habían enviado en las redes sociales lo dejaron genuinamente esperanzado en que la pelea se llevara a cabo.

Continuó: “Hace unas semanas, le estaba enviando mensajes a Usyk. Supongo que me envió un mensaje o algo así.

“Yo estaba como, ‘Oye, mucho amor, hermano. Me encantaría subir al ring contigo’. Y luego dijo: ‘En el tiempo de Dios, lo haremos’. Lo ejecutaremos.’

“Y yo estaba como, ‘Oh, quebrar.’”

Los comentarios de Ruiz se producen a pesar de que la estrella británica Fabio Wardley es el favorito para pelear contra Usyk el próximo año.